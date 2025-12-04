北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光　戶外新設24hrs免費足湯

▲北投晶泉丰旅緊鄰新北投捷運站，步行三分鐘可達。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

座落於北投泉源路上的「北投晶泉丰旅」，開幕至今已逾一年，除了入住一晚外，用餐之餘還有機會通到神秘「湯包廂」，是晶泉丰旅隱藏版亮點之一。此外，為了社區共好，業者更在飯店旁打造24小時的溫泉足湯，免費讓旅客體驗與飯店同等級的溫泉。

▲三樓的「泉源閣」主打辦桌料理，於此包廂用完餐能循通道，直通五樓的「泉悅湯屋客房」。（圖／記者彭懷玉攝）



許多飯店都有VIP限定的專屬服務，身為北投最新的五星級度假飯店也不例外。位於北投晶泉丰旅三樓的「泉源閣」，主打辦桌料理。業者透露，泉源閣其中一包廂能通到五樓的「泉悅湯屋客房」，賓客在用完餐後，主人想犒賞熟識的親友，能沿著隱蔽通道，直接上樓到湯屋泡溫泉、休息，延續用餐時的愉快氣氛。

▲▼「泉悅湯屋客房」全館僅一間，達20坪，設置榻榻米坐臥客廳、冷熱雙湯池、專屬景觀露台。（圖／記者彭懷玉攝）



「泉悅湯屋客房」全館僅一間，占地達20坪，是16間湯屋中最大的一間。客房設置日式榻榻米坐臥客廳，配置六席和式座位區，並備有冷熱雙湯池、專屬景觀露台可眺望陽明山景，隱蔽性十足，宛如秒飛日本度假。業者指出，若旅客需住一晚，將鋪上日式床墊，但以兩人入住為限，最多可加碼至三位。

▲5坪的「泉月湯屋」，同樣設有沙發座，以及竹林造景的戶外空間。（圖／記者彭懷玉攝）



而情侶、夫妻前來泡湯，可選擇約5坪的「泉月湯屋」，同樣設有沙發座，以及竹林造景的戶外空間，皆有90分鐘可以浸泡在白磺泉中，好好放鬆身心。

▲▼飯店旁新設一座溫泉足湯，24小時免費開放民眾泡腳；能沿著飯店規劃的「通學步道」散步。（圖／記者彭懷玉攝）



晶華酒店集團長年致力社區共好，在北投晶泉丰旅營運逐步穩定後，5月在飯店旁設置了一座長型溫泉池，提供與飯店一樣的白磺泉，24小時免費開放民眾泡腳；天氣好時，也能沿著飯店規劃的「通學步道」散步，感受被綠意包圍的舒適氛圍。

▲北投麗禧酒店R603麗禧套房是館內唯一有戶外泡湯池的房型，也因明星舒淇入住過，被譽為「舒淇房」。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，北投麗禧溫泉酒店擁有66間客房，其中6樓的R603麗禧套房是館內唯一有戶外泡湯池的房型，可以觀賞觀音山日落美景，也因明星舒淇入住過，被譽為「舒淇房」，成為許多民眾指定的房型，但因為只有一間，建議提前預約。

▲▼北投麗禧酒店共有14間湯屋，圖為「翠林」房。（圖／記者彭懷玉攝）



若想純泡湯，隱密性極高的湯屋，有華楓、戀花、韻竹等14間房，分為半露天、室內有窗、室內無窗三種房型，另也有翠林等指定房型，再贈麗禧精選泡茶組，含獨立泡湯池、沙發休息區。湯屋採預約制，接受一個月內預訂，均可泡90分鐘。