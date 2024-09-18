北投晶泉丰旅試營運！9亮點開箱搶先看　10／31前住1晚6999元起

▲北投「晶泉丰旅」擁有「黃金級候選綠建築」證書，從新北投捷運站步行3分鐘可達。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

籌建逾三年，北投「晶泉丰旅」即日起試營運，從新北投捷運站步行3分鐘可達，9成客房設有獨立冷、熱雙湯池，還有溫泉入浴指導員，館內日式鍋物餐廳「三燔北投」、主攻辦桌菜的全包廂餐廳「泉源閣」也同步迎賓，能品嚐超澎湃的十人台式桌菜。歡慶試營運，10月31日前雙人平日入住，每房每晚含稅6,999元起。

▲入口玄關處的挑高格柵引入戶外景致，白天綠意盎然、晚間則有如城市中的一座大燈籠。（圖／記者彭懷玉攝）

黃金級候選綠建築

全館樓高16層，7-16樓設置100間客房，以及16間獨立溫泉湯屋，擁有「黃金級候選綠建築」證書，讓旅客在會呼吸的綠建築物中，享受高品質的住宿體驗。

▲「北投晶泉丰旅」全館空間融合百年湯泉歷史、人文藝術與自然景致設計。（圖／記者彭懷玉攝）

裝潢設計

「北投晶泉丰旅」全館空間融合百年湯泉歷史、人文藝術與自然景致設計，以「泉、煙、岩、織、浸、紋」為靈感，入口玄關處的挑高格柵引入戶外景致，白天綠意盎然、晚間則有如城市中的一座大燈籠。

客房設計融合日式禪風、大地元素，巧妙妝點陶藝家手燒的蘭花陶片於東方靛青背景當中，象徵花舞滿天，落於大地。客房有二種色系，面對北向大屯山色的淺色系，深巴系則面對南對北投市景。

▲巧妙妝點陶藝家手燒的蘭花陶片於東方靛青背景當中，象徵花舞滿天，落於大地。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「泉思家庭客房」為主打房型之一，兩大床約14坪，設有長沙發供休息。（圖／記者彭懷玉攝）



▲「泉韻陽台家庭客房」兩大床約14坪，入口處配備格柵，並配有長型陽台可至戶外賞景。（圖／記者彭懷玉攝）

客房從10坪起跳

試營運期間開放預訂的一共有五種房型，最小的「泉山客房」有10坪大，「泉思家庭客房」為主打房型之一，兩大床約14坪；「泉韻陽台家庭客房」兩大床也約14坪，入口處配備格柵，並設有長型陽台可至戶外賞景；「泉音陽台家庭客房」達17坪，含室內雙池、雙洗手台、陽台等。

客房入浴區也藏有巧思，牆壁嵌上玻璃燈飾，留下些微亮光增添意境，木架子方便放置平板，且湯池深度比礁溪館更深，配備木凳、木勺，讓旅客浸潤在濃濃的日式氛圍中。

▲牆壁嵌上玻璃燈飾，留下些微亮光增添意境，木架子方便放置平板，配備木凳、木勺。（圖／記者彭懷玉攝）



9成客房配有獨立雙湯池

值得一提的是，9成客房配有獨立雙湯池，景觀套房更可獨享戶外三湯池，房客可一邊泡湯，一邊眺望大屯山或北投市景，另也設置兩間「大眾風呂」。

▲▼景觀套房更可獨享戶外三湯池，房客可一邊泡湯，一邊眺望大屯山或北投市景。（圖／記者彭懷玉攝）

飯店率先引進「溫泉入浴指導員」，由赴日受訓且擁有合格執照的指導員解說溫泉知識及泡湯禮節，讓旅客更了解白磺溫泉的知識及北投泡湯文化。業者指出，是以大眾風呂、足湯為主要介紹及服務，後續會以活動型態方式提供旅客預約體驗。

▲另有16間獨立溫泉湯屋，約5-7坪，限時90分鐘可泡湯，預計9月20日開放。（圖／記者彭懷玉攝）

若沒打算入住，另有16間獨立溫泉湯屋，約5-7坪，限時90分鐘可泡湯，預計9月20日開放。10月15日前平日湯屋享9折優惠、大眾風呂享8折優惠。

▲▼飯店「健身房」、「露天泳池」位於一樓。（圖／記者彭懷玉攝）

豐富休閒養生設施

飯店的「露天泳池」、「水療風呂」、「健身房」，以及為親子家庭而設的「兒童天地」均位於一樓。同時，飯店也引進晶華酒店自創品牌、連7年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」全台最佳飯店SPA首獎的「沐蘭Wellspring SPA」，坐落於五樓。

駐村藝術家策展空間

飯店大廳左側的「泉咏Gallery」除了是旅人放鬆去處，也是每季駐村藝術家策展活動空間，旅客可在此與在地藝術家交流，晚間時段也提供精選飲品和各式點心，試營運期間，飯店邀請到岩彩繪畫藝術大師-王勁之為首位駐村藝術家。

▲二樓「三燔北投」提供早餐、午餐和晚餐，早餐必吃招牌有現煎明太子美乃滋歐姆蛋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「三燔北投」匯集當地時令食材，品嚐得到頂級鍋物，及豐美海鮮車打造和風十足的儀式感。（圖／記者彭懷玉攝）

3家餐廳

二樓「三燔北投」提供早餐、午餐和晚餐，在涮涮鍋、壽喜燒、居酒屋料理之外，又增加了可移動的當令海鮮車以及選用陽明山小農蔬果的沙拉吧，壽喜燒的盛器也採用鋤頭造型的鑄鐵鍋，多款鍋物套餐價格每人980元起。

▲▼「泉源閣」位於三樓，主打辦桌料理，菜色有大船入港生魚片、澎湖小卷米粉、海派剉冰等。（圖／記者彭懷玉攝）

中式料理餐廳「泉源閣」位於三樓，主打辦桌料理，把北投在地人情味與時代感融入菜色，菜色包括大船入港生魚片、吮指回味排骨酥、台味佛跳牆、澎湖小卷米粉、以及晶華鎮店甜品-海派剉冰等，以全包廂式規劃的餐廳的共有7間，可供10至20人用餐，以及一間可容納80-100人的宴會廳。

地理位置

飯店位在泉源路上，從新北投捷運站出站後，過個馬路，走路3分鐘即可抵達，也鄰近北投圖書館、北投溫泉博物館、北投百年車站和地熱谷等，距離陽明山國家公園和關渡自然公園約15分鐘車程。

▲即日起至10月31日前，雙人平日入住每房每晚6,999元起，含翌日草山舒活健康早餐。（圖／記者彭懷玉攝）

試營運優惠

歡慶開幕，「北投晶泉丰旅」攜手國泰亞洲萬里通合作推出「開幕有『哩』Smile for Miles」住房專案，10,999元起雙人入住贈送15000里亞洲萬里通里數，等同兌換香港來回經濟艙獎勵機票一張。

另外，即日起至10月31日前，祭出「晶彩迎賓。一泊一食」專案，雙人平日入住每房每晚6,999元起，含翌日草山舒活健康早餐、Happy Hour酒精飲品無限暢飲及各式點心。

9月平日入住「泉韻陽台家庭客房、泉音陽台家庭客房」享第三人免費，刷台新信用卡入住贈「迪奧J’adore香氛精巧禮盒 或 迪奧曠野之心香氛精巧禮盒」乙份。此外，「三燔北投」及「泉源閣」則在9月底前提供所有加入晶華會APP的會員用餐9折優惠。

▲漢來日月行館如火如荼興建中，攝於2024.9.11。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，「漢來日月行館」將在今年第4季開幕，坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，不用踏出房門，就可一覽日月雙潭環繞270度美景、獨享美人湯的滋潤。

▲「漢來日月行館」預計第四季開幕，業者透露下周會確認開幕日期。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）



「漢來日月行館」共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，房型自15坪至108坪都有、全數採用包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。餐飲部份，設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，提供海鮮食材與環球美食外，也採用當地豐饒物產入菜，並有桌邊料理、餐酒搭配服務，位於11F的SKY Lounge，則為入住旅客提供多元餐飲選擇，能一邊聽Live House音樂演出一邊用餐。