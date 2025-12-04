ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
烤鴨品牌「鴨覓」進駐微風南山　12/18試營運

▲御嵿集團「鴨覓」進駐微風南山。（圖／御嵿集團提供）

▲御嵿集團「鴨覓」進駐微風南山。（圖／御嵿集團提供）

記者黃士原／台北報導

御嵿集團旗下新潮烤鴨品牌「鴨覓」進駐微風南山，12月18日至21日試營運，12月22日正式開幕。

旗下共擁有頂鮮台南擔仔麵、晶宴會館、海峽會等多個品牌的御嵿國際，去年底推出全新品牌「鴨覓」（進駐大直美麗華），以烤鴨作為核心料理，結合港式點心與台式小吃，另有一鴨多吃可加選，包含十三香酥鴨架、薑蔥炒鴨架、胡椒酸菜鴨架湯、港式老火鴨骨粥、芋頭米粉鴨骨鍋，以及麻辣風味的鴨覓冒烤鴨。

▲御嵿集團「鴨覓」進駐微風南山。（圖／御嵿集團提供）

▲御嵿集團「鴨覓」招牌片皮鴨。（圖／御嵿集團提供）

其中，鴨覓冒烤鴨是主廚特別推薦菜色，將經典的冒菜結合烤鴨料理，選用特製麻辣湯底，搭配各種新鮮蔬菜與鴨架燉煮入味，湯汁香氣四溢、麻辣帶勁。另一道經典料理胡椒酸菜鴨架湯，則以鴨骨熬煮8小時，呈現濃郁順滑的湯頭，同時融合酸菜的酸香與胡椒的辛辣。

繼大直美麗華店後，御嵿集團今日宣布第2家鴨覓進駐微風南山，12月18日至21日試營運，12月22日正式開幕。

▲芯聚苑推港點吃到飽。（圖／取自芯聚苑臉書）

另外，11月初才開幕的芯聚苑，也推出中菜港點無限續享活動（12/21截止），下午2點至4點時段適用，成人699元，兒童130公分以下每位399元，用餐時間90分鐘。

菜單上有35道菜色與甜品可享用，有魚子燒賣、蠔皇叉燒包、鮮蝦餃、豉椒鳳爪、馬來糕、蘿蔔絲酥餅、臘味蘿蔔糕、五香鹹水餃、韮黃蝦仁腸粉、楊枝甘露、廣州炒飯、清燉獅子頭等。

