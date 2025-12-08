ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
走進菲律賓的文化與城市風景

圖、文／七逗旅遊網提供

當旅遊不再只是「拍照打卡」，越來越多旅客開始尋找能深入感受文化、歷史與生活節奏的目的地。菲律賓便是這樣一個充滿層次的國度。除了海島風光，它的城市、人文景致與歷史脈絡，也正悄悄吸引著喜愛深度旅行的旅人。從西班牙殖民時期遺留下的古城，到清新山城的文青步調，再到結合美式文化與度假氛圍的現代城市，菲律賓的多樣性比許多人想像中更豐富。

馬尼拉是這趟文化旅程的重要起點。這座繁忙的大都會裡，保存著菲律賓最具代表性的西班牙殖民遺址。西班牙古城區以石砌城牆、老教堂與馬車道，重新帶旅人走回數百年前的時光。午後漫步在古城城牆上，可以俯瞰老街道與新城市交錯的景色；入夜後的馬尼拉灣則換上柔和燈光，海風與夕陽讓城市多了一份浪漫氣息。此外，馬尼拉近年在美食版圖中也嶄露頭角，多家餐廳入選米其林評鑑，結合傳統與創新料理，吸引美食旅客專程造訪。從文化、建築到美食與當代藝術，馬尼拉是一座愈探索愈有新發現的城市。從文化、建築到美食與當代藝術，馬尼拉是一座愈探索愈能發現新風景的城市。

走進菲律賓的文化與城市風景（圖／七逗旅遊網提供）

離開首都後，碧瑤呈現截然不同的旅行節奏。這座位於高地的山城因涼爽氣候、綠意森林與藝術氛圍，成為當地人與海外旅客喜愛的避暑勝地。每年 2 月舉行的碧瑤開花節（Panagbenga Festival）更是菲律賓最盛大的節慶之一。慶典期間，整座城市沉浸在熱情繽紛的氛圍中：花車遊行以各式花卉華麗裝飾；隊伍穿著象徵百花齊放的彩色服飾，還會以代表當地 11 個部落傳統的服裝登場。兒童與大人也常扮成動植物共襄盛舉，使整場慶典宛如一場巨大的、會行走的花園。街道旁充滿手作店鋪、咖啡館與小型藝廊，週末的市集則是最能感受當地生活的地方。漫步在松林步道、探訪藝術家聚落、坐在戶外喝杯熱巧克力，都能感受到碧瑤獨特的文青氣息。這裡的旅行方式不追求速度，而是讓人緩慢沉浸在城市的溫度裡。

走進菲律賓的文化與城市風景（圖／七逗旅遊網提供）

而克拉克則以截然不同的城市個性呈現它的魅力，同時也是台灣旅客十分喜愛的週末快閃目的地。寬闊道路、舒適城市規劃與度假氛圍鮮明的飯店，使旅客一抵達便能放慢節奏。克拉克同時是菲律賓高爾夫度假的熱門地點，周邊擁有多座備受喜愛的球場。此外，克拉克也被視為菲律賓的新興美食目的地，從在地料理到國際餐飲皆一應俱全，讓旅客在行程中加入購物、親子活動與美食體驗，旅遊內容更加多元。

走進菲律賓的文化與城市風景（圖／七逗旅遊網提供）

三座城市展現了截然不同的樣貌：馬尼拉豐富的歷史層次、碧瑤的文青山城氣質、克拉克的度假式城市節奏，共同構成了一條從文化到生活的旅行路線。菲律賓不僅是一個海島國度，更是一座充滿故事、文化交織與多元生活方式的寶盒。無論旅客想深入歷史、體驗在地生活，或是在現代城市中享受輕鬆假期，都能在這段旅程中找到屬於自己的步調。

菲律賓距離台灣近、班機多、免簽入境，讓旅客能輕鬆規劃一趟 週末快閃城市旅程。走進菲律賓，你會發現這片土地的魅力不僅來自海島，更來自城市與文化交織出的多元風景。

即日起，旅客只要分享自己在菲律賓城市中的旅行瞬間，不論是馬尼拉古城的一抹光影、碧瑤山城的文青生活，或克拉克的悠閒城市風景，都有機會抽中包含機票與五星飯店的豪華假期組合。這個季節，不妨走入菲律賓的城市脈動，讓文化與風景重新點亮你的旅程。

