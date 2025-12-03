竹子湖魔幻森林！青楓步道新鋪木棧板　盡頭「楓林轉金黃」超迷人

▲隱身於竹子湖的青楓步道如同魔幻森林，靜謐而清幽。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

蔚為台北人後花園的陽明山，此際除了冷水坑落羽松、芒草正美，隱身於竹子湖的青楓步道如同魔幻森林，還能沿著更新的木棧道繼續往下探秘，成排青楓葉片逐步染上金黃，欣賞浪漫景致的同時，也能享有片刻寧靜。

▲青楓步道途中還有一處圓形平台，可以眺望蓊鬱森林。（圖／記者彭懷玉攝）



竹子湖在每年3月海芋季、6月繡球花季最為繁忙，其餘時間人煙相對稀少，卻不減她的迷人魅力。其中，位於湖田里谷地內，青楓步道全長約500公尺，全程鋪設石階和木棧道，平緩易行，途中還有一處圓形平台，可以眺望蓊鬱森林，猶如身在魔幻森林中奇幻。

▲▼沿著小徑往前走，會發現一旁轉黃的松林，十分醒目。（圖／記者彭懷玉攝）



沿著小徑往前走，會發現一旁轉黃的松林，十分醒目。繼續前行，還有一條蜿蜒而下的木棧板步道，大地處表示步道在10月31日更新完成，放眼望去，盡頭迎來變色的青楓林，在陽光照耀下，顯得格外亮眼。大地處說，賞楓預計可持續至明年1月，民眾不妨把握時間前往。

▲▼木棧板步道10月31日更新完成，變色的青楓林在陽光照耀下，顯得格外亮眼。（圖／記者彭懷玉攝）



而青楓步道盡頭，分別依傍著曹家花田香及大梯田花卉生態園區，園區種有紅楓、繡球花、金針花等季節性植物，待明年花季時再前往。民眾若搭乘公車上山，可搭小9至「竹子湖站」下車，再步行約400公尺即可到達青楓步道。