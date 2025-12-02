ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

▲▼八里區舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，區長邀請市民參觀，八里三珍文旦、柑橘、黃金筍Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲八里區舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，區長邀請市民參觀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區今（2）日下午5點，在行政大樓前廣場盛大舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，為八里冬季揭開浪漫序幕。現場湧入大量在地居民、情侶及親子家庭，歡笑聲不斷，洋溢著濃厚的聖誕幸福氛圍。今年的燈飾亮點特別結合八里在地特色，將文旦、柑橘、黃金筍等「八里三珍」打造成可愛的Q版花燈，成為民眾爭相打卡的新寵兒。

▼八里三珍文旦、柑橘、黃金筍Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里區舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，區長邀請市民參觀，八里三珍文旦、柑橘、黃金筍Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

點燈活動由八里區長林銚傑、市議員及多位地方貴賓共同啟動。台灣基督長老教會八里教會獻唱溫馨聖歌，清亮的歌聲搭配華麗的燈光效果，讓現場氣氛達到高潮。最受小朋友歡迎的聖誕老公公也驚喜現身發送糖果，引來大批親子排隊，當日限量30份的粉絲專頁按讚小禮品也瞬間被索取一空。

八里區長林銚傑表示，本次「聖誕幸福光園」燈區自12月1日起至2026年1月15日，每日17:00至22:00亮燈。燈區主要亮點包括：巨型主燈：充滿童趣的巨型聖誕帽主燈、降落八里的聖誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈等立體造景；在地特色：最受歡迎的造景是結合在地農特產打造的「八里三珍」Q版花燈（文旦、柑橘、黃金筍），造型可愛，深受親子及情侶喜愛。

許多民眾大讚，今年燈區與冬季施放的淡江大橋煙火相互輝映，形成「煙火＋花燈」的雙重浪漫景象，讓八里夜景更加璀璨。公所強調，本次燈區全面採用節能LED，由專業團隊設計，行政中心前廣場布置的雪花光影與燈條，在白天與夜間呈現截然不同的美景。八里區公所誠摯邀請市民把握展期，前來欣賞燈海。此外，公所粉絲專頁也將在12月5日至12月14日同步舉辦耶誕答題抽好禮活動。

▼聖誕老人Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里區舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，區長邀請市民參觀，八里三珍文旦、柑橘、黃金筍Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里區舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，區長邀請市民參觀，八里三珍文旦、柑橘、黃金筍Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼八里區舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，區長邀請市民參觀，八里三珍文旦、柑橘、黃金筍Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

關鍵字： 八里區公所 聖誕節 花燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

推薦閱讀

「八里三珍」變身Q版花燈　區長邀請市民浪漫遊　

「八里三珍」變身Q版花燈　區長邀請市民浪漫遊　

旅天下增「台南、高雄飛熊本」

旅天下增「台南、高雄飛熊本」

萬豪全台18間飯店共推39道環島料理

萬豪全台18間飯店共推39道環島料理

莫爾頓牛排館12月限時供應四大頂級和牛

莫爾頓牛排館12月限時供應四大頂級和牛

芯聚苑推港點吃到飽

芯聚苑推港點吃到飽

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

推薦行程

讀者迴響

熱門行程

最新新聞更多

「八里三珍」變身Q版花燈　區長邀請市民浪漫遊　

旅天下增「台南、高雄飛熊本」

萬豪全台18間飯店共推39道環島料理

莫爾頓牛排館12月限時供應四大頂級和牛

芯聚苑推港點吃到飽

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366