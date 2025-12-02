「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

▲八里區舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，區長邀請市民參觀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區今（2）日下午5點，在行政大樓前廣場盛大舉辦「2025 八里聖誕幸福光園」點燈儀式，為八里冬季揭開浪漫序幕。現場湧入大量在地居民、情侶及親子家庭，歡笑聲不斷，洋溢著濃厚的聖誕幸福氛圍。今年的燈飾亮點特別結合八里在地特色，將文旦、柑橘、黃金筍等「八里三珍」打造成可愛的Q版花燈，成為民眾爭相打卡的新寵兒。

▼八里三珍文旦、柑橘、黃金筍Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

點燈活動由八里區長林銚傑、市議員及多位地方貴賓共同啟動。台灣基督長老教會八里教會獻唱溫馨聖歌，清亮的歌聲搭配華麗的燈光效果，讓現場氣氛達到高潮。最受小朋友歡迎的聖誕老公公也驚喜現身發送糖果，引來大批親子排隊，當日限量30份的粉絲專頁按讚小禮品也瞬間被索取一空。

八里區長林銚傑表示，本次「聖誕幸福光園」燈區自12月1日起至2026年1月15日，每日17:00至22:00亮燈。燈區主要亮點包括：巨型主燈：充滿童趣的巨型聖誕帽主燈、降落八里的聖誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈等立體造景；在地特色：最受歡迎的造景是結合在地農特產打造的「八里三珍」Q版花燈（文旦、柑橘、黃金筍），造型可愛，深受親子及情侶喜愛。

許多民眾大讚，今年燈區與冬季施放的淡江大橋煙火相互輝映，形成「煙火＋花燈」的雙重浪漫景象，讓八里夜景更加璀璨。公所強調，本次燈區全面採用節能LED，由專業團隊設計，行政中心前廣場布置的雪花光影與燈條，在白天與夜間呈現截然不同的美景。八里區公所誠摯邀請市民把握展期，前來欣賞燈海。此外，公所粉絲專頁也將在12月5日至12月14日同步舉辦耶誕答題抽好禮活動。

▼聖誕老人Q版花燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）