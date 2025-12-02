ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

▲一手私藏世界紅茶推出冬季限定全新「焙茶系列」。（圖／一手私藏世界紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一手私藏世界紅茶推出全新冬季限定「焙茶系列」，以日本京都焙茶結合招牌炭焙烏龍，2款飲品即日起正式上市。另外，「UG樂己」南投首家門市開幕，人氣飲品限時買1送1，還有限量保冷袋。

▲▼烏吉焙茶拿鐵（上）、烏焙焙奶（下）。

一手私藏世界紅茶「焙茶系列」推出2款新品，「烏吉焙茶拿鐵」是焙茶結合炭焙烏龍再加入鮮奶，售價70元起，「烏焙焙奶」則用焙茶烏龍奶茶搭配琥珀茶凍，限冷飲，售價75元。

12月7日前烏吉焙茶拿鐵特價69元，12月11日至27日烏焙焙奶特價69元；12月6日20日可於你訂線上點餐平台領焙茶新品折金券，每券可折8元，每名會員限領4張。

▲▼UG。（圖／UG提供）

▲UG首家南投復興門市開幕。（圖／UG提供，下同）

另外，UG樂己南投首間門市復興店開幕，大杯三窨十五茉純茶買1送1，活動只到明天；14日前到該店消費還送品牌保冷袋1個，送完為止。

UG樂己也推出IP角色「UU」，14日前全門市推出限量「擦去U鬱組」，內含三窨十五茉UG奶茶2杯、品牌時尚雙杯保冷袋以及超Q極限量UU洗碗擦，2款隨機贈送，送完為止。

▲▼UG推出全新獨創IP角色「UU」。（圖／UG提供）

▲UG推出全新獨創IP角色「UU」。

●UG南投復興店
地址：南投縣南投市復興路192號
電話：049-2243805

