ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住太魯閣五星酒店看山嵐、免費喝紅白酒　再漫遊峽谷野餐

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

乍暖還寒的季節，太魯閣的山林也換上了秋冬的顏色。太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食8250元起、行館儷人客房1萬1880元起。

太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案可以選擇舒適的山嵐客房，享受衛斯理餐廳精心準備的在地風味餐點，或是入住行館，在專屬的交誼廳空間休息、細品輕食與飲品。每日傍晚，飯店都會在大廳藝廊舉辦「微醺蒔光」，房客可以享用現做爆米花搭配紅白酒、特製調飲以及期間限定的遠慕21年HEATHER VALLEY三桶熟成威士忌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼太魯閣晶英酒店推出寵物專案。（圖／業者提供）

▲行館客房示意圖。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲「森‧漫遊雙人外帶野餐組」讓旅客可以到山林間野餐。

除了享受飯店的悠閒時光，太魯閣晶英酒店也規劃了一系列貼近自然的深度體驗。其中「森‧漫遊雙人外帶野餐」提供旅客在山林間享用餐點的選擇，每組980元，內容包含太魯閣限定蜂蜜氣泡小米酒，以及西寶高麗菜飯糰、綜合蔬菜乾、堅果果乾、手工鮮果醬布蕾杯、馬告鳳梨酥、瑪德蓮蛋糕、榛果蛋白霜與竹炭木紋吐司等以在地食材製作的點心。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

野餐組另附台灣品牌 Outdoor Nation的萬用毯，採天然印染與雙面編織設計，可作為野餐墊或披肩使用，飯店還特別設計「散步靈感小卡」讓旅客自行挑選，為散步行程增添趣味，喜歡塗鴉或用文字記錄心情的旅人也可以使用飯店準備的明信片與畫筆，記錄下與大自然互動的難得體驗。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

而天成飯店集團於富源國家森林遊樂區內打造全新旅宿「天成逸旅-蝴蝶谷」，結合溫泉、森林步道、四季美景，讓旅人可感受花蓮之美，已經開始試營運。

「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度與農業部林業及自然保育署攜手合作，以「永續、生態、度假」為核心理念共同打造的全新自然旅宿。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷客房示意圖。

業者此次首度進駐國家級森林遊樂區，結合自然保育與旅宿體驗，館內提供溫泉客房、獨棟別墅、露天湯池與森林步道，成為一處能盡情感受自然生態的休憩園地。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲蝴蝶谷每年3月至8月最佳賞蝶季節。

例如每年3月至8月是蝴蝶谷絕佳的賞蝶季節，來到這裡能瞧見青帶鳳蝶、端紅蝶、蛇目蝶等30多種蝴蝶翩翩，秋冬則有楓葉、湯泉，讓來到這裡的旅客能細細品味山林的純淨與寧靜。

天成飯店集團也從即日起至2026年1月31日止推出「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」住宿優惠，三天兩夜雙人同行1萬5999元起，四天三夜2萬1998元起。可入住位於瑞穗五星級城堡飯店，房內就能泡美人湯，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，入住綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。

關鍵字： 太魯閣晶英酒店 花蓮旅遊 飯店旅館 優惠快訊 住宿優惠 飯店優惠 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

推薦閱讀

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

東京哈利波特影城買1送1明開搶

東京哈利波特影城買1送1明開搶

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

曾連6年摘星Longtail明年元旦暫休

「元旦登七星山」參加升旗！　3登山口領馬年紀念品

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠

6米史努比在信義區！北市燈飾一次看

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！

台中美登利壽司吃到飽新增980元方案

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區

熱門行程

最新新聞更多

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

東京哈利波特影城買1送1明開搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366