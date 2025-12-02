住太魯閣五星酒店看山嵐、免費喝紅白酒　再漫遊峽谷野餐

▲太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

乍暖還寒的季節，太魯閣的山林也換上了秋冬的顏色。太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食8250元起、行館儷人客房1萬1880元起。

太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案可以選擇舒適的山嵐客房，享受衛斯理餐廳精心準備的在地風味餐點，或是入住行館，在專屬的交誼廳空間休息、細品輕食與飲品。每日傍晚，飯店都會在大廳藝廊舉辦「微醺蒔光」，房客可以享用現做爆米花搭配紅白酒、特製調飲以及期間限定的遠慕21年HEATHER VALLEY三桶熟成威士忌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲行館客房示意圖。

▲「森‧漫遊雙人外帶野餐組」讓旅客可以到山林間野餐。

除了享受飯店的悠閒時光，太魯閣晶英酒店也規劃了一系列貼近自然的深度體驗。其中「森‧漫遊雙人外帶野餐」提供旅客在山林間享用餐點的選擇，每組980元，內容包含太魯閣限定蜂蜜氣泡小米酒，以及西寶高麗菜飯糰、綜合蔬菜乾、堅果果乾、手工鮮果醬布蕾杯、馬告鳳梨酥、瑪德蓮蛋糕、榛果蛋白霜與竹炭木紋吐司等以在地食材製作的點心。

野餐組另附台灣品牌 Outdoor Nation的萬用毯，採天然印染與雙面編織設計，可作為野餐墊或披肩使用，飯店還特別設計「散步靈感小卡」讓旅客自行挑選，為散步行程增添趣味，喜歡塗鴉或用文字記錄心情的旅人也可以使用飯店準備的明信片與畫筆，記錄下與大自然互動的難得體驗。

▲天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

而天成飯店集團於富源國家森林遊樂區內打造全新旅宿「天成逸旅-蝴蝶谷」，結合溫泉、森林步道、四季美景，讓旅人可感受花蓮之美，已經開始試營運。

「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度與農業部林業及自然保育署攜手合作，以「永續、生態、度假」為核心理念共同打造的全新自然旅宿。

▲天成逸旅-蝴蝶谷客房示意圖。

業者此次首度進駐國家級森林遊樂區，結合自然保育與旅宿體驗，館內提供溫泉客房、獨棟別墅、露天湯池與森林步道，成為一處能盡情感受自然生態的休憩園地。

▲蝴蝶谷每年3月至8月最佳賞蝶季節。

例如每年3月至8月是蝴蝶谷絕佳的賞蝶季節，來到這裡能瞧見青帶鳳蝶、端紅蝶、蛇目蝶等30多種蝴蝶翩翩，秋冬則有楓葉、湯泉，讓來到這裡的旅客能細細品味山林的純淨與寧靜。

天成飯店集團也從即日起至2026年1月31日止推出「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」住宿優惠，三天兩夜雙人同行1萬5999元起，四天三夜2萬1998元起。可入住位於瑞穗五星級城堡飯店，房內就能泡美人湯，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，入住綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。