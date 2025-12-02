「元旦登七星山」參加升旗！還有音樂會　3登山口領馬年紀念品

▲「2026年元旦登七星山」增加升旗典禮和音樂會，開放民眾自由登山。（資料照／陽管處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

元旦登七星山活動又來了！今年增加升旗典禮和音樂會，民眾可由小油坑、冷水坑或苗圃等3處登山口，循步道登頂七星山，並在2處領取馬年紀念品，每處300份，贈完為止。

七星山海拔1,120公尺，是陽明山第一高峰，也是台北市第一高峰，陽管處延續往例於1月1日舉辦「山迎曙光 旗映新年」活動，升旗典禮將於1月1日上午8時在陽明山國家公園遊客中心前舉行，由留聲樂團帶來開場演出。而登山活動則可自小油坑、冷水坑或苗圃等3處登山口，依循步道登頂七星山，但今年並沒有報名網址，開放民眾自行出發上山。

▲民眾可從冷水坑遊客服務站出發，沿著七星山步道走至主峰。（圖／記者彭懷玉攝）

至於民眾期待的紀念品，陽管處將於陽明山國家公園遊客中心、冷水坑遊客服務站、小油坑遊客服務站等3處設置領取及兌換點。當日上午8時起，民眾可於小油坑及冷水坑遊客服務站領取紀念品兌換券，或於陽明山國家公園遊客中心領取號碼牌，每處300份，領完為止（遊客中心於8時30分起，憑號碼牌換取紀念品兌換劵）。

▲七星山海拔1,120公尺，是台北市第一高峰。（圖／北市大地處提供）

自行至七星山主峰與七星山東峰間之步道沿線（山頂或鞍部皆可）任一點拍攝登頂照（紀念品兌換劵需入鏡），並於下午2時前，憑紀念品兌換券及登頂照，至小油坑、冷水坑遊客服務站或陽明山國家公園遊客中心任一處兌換紀念品（遊客中心可兌換至下午4時止）。

本年度紀念品以「馬年」為概念，由陽管處設計專屬圖案，取材自陽明山區名稱中含有「馬」字的原生物種，動物選取灶馬，植物選取台灣馬醉木為代表，象徵敏銳、生命力與自然循環，期盼在新的一年帶給民眾滿滿力量。

▲元旦七星山頂氣溫常低於攝氏10度，且容易有雨，民眾登山須備妥衣物及雨具。（圖／北市大地處提供）

準備在元旦登七星山的民眾，可搭乘公車260、紅5或230到陽明山公車總站，轉乘108遊園公車可至遊客中心（陽明山國家公園管理處站）或冷水坑服務站；搭乘111、109、681、1717、小8或小9在陽明山國家公園管理處站下車即抵遊客中心；於劍潭捷運站搭乘小15公車可直接抵冷水坑服務站。

提醒遊客，元旦期間山區氣候多變，往年七星山頂氣溫常低於10℃，且容易受東北季風影響，建議民眾上山前記得備妥禦寒衣物及雨具，並穿著防滑功能之登山鞋，並預留足夠的行程時間。一般腳程攻頂七星山時間約2-3小時，路程長約3.2至4公里之間，請斟酌個人身體狀況、自備個人藥品，若身體不適，切勿勉強登山。有興趣民眾請諮詢專線：02-2861-3601分機808，更多資訊參考陽管處官網。