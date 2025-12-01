史努比降臨信義區！與101同框免費拍　2大夢幻市集12/5起開逛

▲史努比氣偶及主題燈飾在信義區，持續點亮至明年元旦。（圖／觀傳局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

正式進入耶誕月，台北市耶誕氣氛越發濃厚，今年北市首度與PEANUTS™漫畫家族合作，除公館自來水園區之外，6座大型氣偶矗立信義區，明年元旦前免費拍大型史努比樂園。「繽紛耶誕玩台北」則以光之覓境為主題，串聯全市16家百貨，包含逾80處耶誕燈飾、40場展演，持續閃亮至明年1月4日。

▲▼觀傳局說，史努比氣偶達6公尺高，其他角色均為3公尺高；歐拉夫與台北雙層觀光巴士一同宣傳台北之美。



6座史努比家族氣偶

今年北市府首度與PEANUTS™漫畫家族合作，並串聯三大冬季活動，用璀璨燈飾及限定裝置，打造童趣的Snoopy史努比城市奇境。史努比、歐拉夫等6座氣偶分別位於台北市政府廣場及周遭，並以人氣角色燈飾點亮光環境，日夜皆美景致收服粉絲的心，將一路擺到明年元旦。

▲史努比人氣角色燈飾點亮光環境。



若想買周邊商品、喝下午茶，不妨到台北松山文創園區逛逛。為慶祝PEANUTS花生漫畫75周年，全新登場的「史努比雪夜聖誕派對」展至12月28日，男澡堂現場化身雪夜聖誕主題，有史努比周邊小物、限定輕食甜點。

▲台北101「星際奇幻光廊」。（圖／台北市商業處提供，下同）



2025繽紛耶誕玩台北

一年一度「2025繽紛耶誕玩台北」再臨東區、信義區！今年以「光之覓境」為主題，串聯北市16大百貨體系，打造超過80處璀璨耶誕燈飾、40場聚客展演，更推出Line OA「光之覓境」集章雙重抽活動，民眾於活動期間加入「2025繽紛耶誕玩台北」LINE官方帳號，前往16家百貨燈飾點位集章，就可參加「尋光立即抽集章活動」，有機會把百貨禮券與限定好禮帶回家。

▲▼新光三越「傳遞幸福之樹」；微風廣場浪漫燈飾「聖誕告白大道」。



其中亮點包含新光三越信義新天地高達20公尺的「傳遞幸福之樹」，結合超過15萬顆燈泡閃爍點綴，還有「星願特快車」環繞主樹，搭配每15分、45分小秀及每30分、整點大秀，累計共1300場「飄雪聲光秀」，瀰漫浪漫絢麗氛圍，走到信義區百貨空橋，絢麗燈飾皆已點亮。

▲東區頂好廣場燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

浪漫光景也席捲至東區商圈，「東區夜未眠」活動將於12月10日至明年3月8日登場，瑠公公園、瑠公綠廊、捷運忠孝敦化站3號出口、華新大樓及瑠公圳公園等地皆妝點燈飾，增添節慶氛圍。

其他百貨也圍繞亮麗燈飾，如微風台北車站點亮全台室內最高、多達6萬多顆，以旋轉木馬造型打造出「A starry Christmas」22公尺高的聖誕樹等，讓整座城市洋溢冬日的歡樂。

耶誕市集

統一時代百貨台北店和DREAM PLAZA「聖誕威尼斯」市集將於12月25日至明年元旦登場，結合藝術裝置物、燈飾及市集，營造獨特異國節慶氛圍；美麗華百樂園於12月5日至12月28日每周五、六、日及12月31日至明年1月1日的「星願童話市集」，喜歡逛市集的民眾要把握。

▲▼大安森林公園11號出入口耶誕主燈「星願樹」；「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點。（圖／觀傳局提供）



台北耶誕愛無限

「2025台北耶誕愛無限」活動規劃6大燈區，耶誕主燈「星願樹」於大安森林公園11號出入口，更新增大安森林公園「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點草坪。

此外，今年在有「天堂路」美稱的新生南路上，於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會與台北真理堂周邊，分別布置「星語天使」、「甜心樂語」、「星舞小鹿」、「綿綿星樹」及「金緞光廊」等5個燈飾，即日起至元旦，每日晚間5點至10點亮燈，陪大家度過溫馨佳節。

▲▼和平長老教會「綿綿星樹」以綿羊元素堆疊雲朵般的光影層次，象徵純淨與守護；台北聖家堂「星舞小鹿」呈現麋鹿奔越星河的活潑姿態。

