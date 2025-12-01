ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

史努比降臨信義區！與101同框免費拍　2大夢幻市集12/5起開逛

▲史努比氣偶及主題燈飾在信義區。（圖／觀傳局提供）

▲史努比氣偶及主題燈飾在信義區，持續點亮至明年元旦。（圖／觀傳局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

正式進入耶誕月，台北市耶誕氣氛越發濃厚，今年北市首度與PEANUTS™漫畫家族合作，除公館自來水園區之外，6座大型氣偶矗立信義區，明年元旦前免費拍大型史努比樂園。「繽紛耶誕玩台北」則以光之覓境為主題，串聯全市16家百貨，包含逾80處耶誕燈飾、40場展演，持續閃亮至明年1月4日。

▲史努比氣偶及主題燈飾在信義區。（圖／觀傳局提供）

▲▼觀傳局說，史努比氣偶達6公尺高，其他角色均為3公尺高；歐拉夫與台北雙層觀光巴士一同宣傳台北之美。

▲史努比氣偶及主題燈飾在信義區。（圖／觀傳局提供）

6座史努比家族氣偶
今年北市府首度與PEANUTS™漫畫家族合作，並串聯三大冬季活動，用璀璨燈飾及限定裝置，打造童趣的Snoopy史努比城市奇境。史努比、歐拉夫等6座氣偶分別位於台北市政府廣場及周遭，並以人氣角色燈飾點亮光環境，日夜皆美景致收服粉絲的心，將一路擺到明年元旦。

▲史努比氣偶及主題燈飾在信義區。（圖／觀傳局提供）

▲史努比人氣角色燈飾點亮光環境。

若想買周邊商品、喝下午茶，不妨到台北松山文創園區逛逛。為慶祝PEANUTS花生漫畫75周年，全新登場的「史努比雪夜聖誕派對」展至12月28日，男澡堂現場化身雪夜聖誕主題，有史努比周邊小物、限定輕食甜點。

▲台北101「星際奇幻光廊」賞燈,新光三越閃亮燈飾「傳遞幸福之樹」,微風廣場浪漫燈飾「聖誕告白大道」。（圖／台北市商業處提供）

▲台北101「星際奇幻光廊」。（圖／台北市商業處提供，下同）

2025繽紛耶誕玩台北
一年一度「2025繽紛耶誕玩台北」再臨東區、信義區！今年以「光之覓境」為主題，串聯北市16大百貨體系，打造超過80處璀璨耶誕燈飾、40場聚客展演，更推出Line OA「光之覓境」集章雙重抽活動，民眾於活動期間加入「2025繽紛耶誕玩台北」LINE官方帳號，前往16家百貨燈飾點位集章，就可參加「尋光立即抽集章活動」，有機會把百貨禮券與限定好禮帶回家。

▲台北101「星際奇幻光廊」賞燈,新光三越閃亮燈飾「傳遞幸福之樹」,微風廣場浪漫燈飾「聖誕告白大道」。（圖／台北市商業處提供）

▲▼新光三越「傳遞幸福之樹」；微風廣場浪漫燈飾「聖誕告白大道」。

▲台北101「星際奇幻光廊」賞燈,新光三越閃亮燈飾「傳遞幸福之樹」,微風廣場浪漫燈飾「聖誕告白大道」。（圖／台北市商業處提供）

其中亮點包含新光三越信義新天地高達20公尺的「傳遞幸福之樹」，結合超過15萬顆燈泡閃爍點綴，還有「星願特快車」環繞主樹，搭配每15分、45分小秀及每30分、整點大秀，累計共1300場「飄雪聲光秀」，瀰漫浪漫絢麗氛圍，走到信義區百貨空橋，絢麗燈飾皆已點亮。

▲東區頂好廣場燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東區頂好廣場燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

浪漫光景也席捲至東區商圈，「東區夜未眠」活動將於12月10日至明年3月8日登場，瑠公公園、瑠公綠廊、捷運忠孝敦化站3號出口、華新大樓及瑠公圳公園等地皆妝點燈飾，增添節慶氛圍。

其他百貨也圍繞亮麗燈飾，如微風台北車站點亮全台室內最高、多達6萬多顆，以旋轉木馬造型打造出「A starry Christmas」22公尺高的聖誕樹等，讓整座城市洋溢冬日的歡樂。

耶誕市集
統一時代百貨台北店和DREAM PLAZA「聖誕威尼斯」市集將於12月25日至明年元旦登場，結合藝術裝置物、燈飾及市集，營造獨特異國節慶氛圍；美麗華百樂園於12月5日至12月28日每周五、六、日及12月31日至明年1月1日的「星願童話市集」，喜歡逛市集的民眾要把握。

▲「2025臺北耶誕愛無限」點燈。（圖／觀傳局提供）

▲▼大安森林公園11號出入口耶誕主燈「星願樹」；「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點。（圖／觀傳局提供）

▲「2025臺北耶誕愛無限」點燈。（圖／觀傳局提供）

台北耶誕愛無限
「2025台北耶誕愛無限」活動規劃6大燈區，耶誕主燈「星願樹」於大安森林公園11號出入口，更新增大安森林公園「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點草坪。

此外，今年在有「天堂路」美稱的新生南路上，於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會與台北真理堂周邊，分別布置「星語天使」、「甜心樂語」、「星舞小鹿」、「綿綿星樹」及「金緞光廊」等5個燈飾，即日起至元旦，每日晚間5點至10點亮燈，陪大家度過溫馨佳節。

▲「2025臺北耶誕愛無限」點燈。（圖／觀傳局提供）

▲▼和平長老教會「綿綿星樹」以綿羊元素堆疊雲朵般的光影層次，象徵純淨與守護；台北聖家堂「星舞小鹿」呈現麋鹿奔越星河的活潑姿態。

▲「2025臺北耶誕愛無限」點燈。（圖／觀傳局提供）

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 台北101 耶誕燈飾 北市賞燈 北市耶誕 繽紛耶誕玩台北 史努比

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

推薦閱讀

商研院「品牌一條街～iReels！」 國內外優勝作品展現台灣街區魅力

商研院「品牌一條街～iReels！」 國內外優勝作品展現台灣街區魅力

漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足

超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足

英國明年2/25起嚴查ETA　沒申請禁登機

英國明年2/25起嚴查ETA　沒申請禁登機

台南濱海秘境棧道明年第2季開放

台南濱海秘境棧道明年第2季開放

雲林「酸菜故鄉」本周末限定稻草迷宮

雲林「酸菜故鄉」本周末限定稻草迷宮

新北耶誕城「德國市集」3天展到10點

新北耶誕城「德國市集」3天展到10點

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！

花蓮 Fali Fali音樂節圓滿落幕　破萬人次湧入馬太林

花蓮 Fali Fali音樂節圓滿落幕　破萬人次湧入馬太林

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

台中美登利壽司吃到飽新增980元方案

6米史努比在信義區！北市燈飾一次看

「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

士林官邸菊展13萬盆花、竹編裝置開箱

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

星野集團明年新增3溫泉旅館亮點公開

熱門行程

最新新聞更多

商研院「品牌一條街～iReels！」 國內外優勝作品展現台灣街區魅力

漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足

英國明年2/25起嚴查ETA　沒申請禁登機

台南濱海秘境棧道明年第2季開放

雲林「酸菜故鄉」本周末限定稻草迷宮

新北耶誕城「德國市集」3天展到10點

勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366