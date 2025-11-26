史努比現身「公館聖誕季」！11/29開幕日免門票　贈咖啡、奶茶

▲2025公館聖誕季邀來「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來水園區。（圖／翻攝自自來水園區官網）



記者彭懷玉／綜合報導

台北「公館聖誕季」又來了！今年「史努比」和「糊塗塌客」驚喜現身自來水園區，11月29日開幕式全天免費入園，民眾還可領取咖啡、奶茶，總計限量300杯。

▲超萌「史努比」和「糊塗塌客」進駐園區。（圖／翻攝自自來水園區粉專）



公館聖誕季已邁入第15年，今年首度與人氣IP角色合作，邀來超萌「史努比」和「糊塗塌客」進駐，粉絲們切勿錯過。另外，逾10公尺高的聖誕樹矗立園區，加上聖誕紅妝點的歐式花園、古蹟博物館，輝映出古典與節慶並陳的氛圍。

▲▼逾10公尺高的聖誕樹矗立園區；夜間點燈後更加迷人。（圖／翻攝自自來水園區官網及粉專）



園區預告，11月29日當天發送暖心熱飲，分別在上午10:50、14:50、17:50開始發放號碼牌，每場100名（號碼牌分為黑咖啡1~50號、奶茶1~50號），拿到號碼牌者，可於11:00、15:00、18:00兌換1杯熱飲。當天加碼街頭藝人演出，10:00-12:00陶笛演奏、14:00-16:00古箏演奏、17:00-19:00有演唱會。

▲史努比藏身在聖誕紅之間，模樣十分可愛。（圖／翻攝自自來水園區粉專）



不只開幕日，12月21日同樣開放全天免費入園，將由師大管樂隊及葉樹涵教授領銜，演出聖誕音樂會，現場還有暖心熱飲、打卡送湯圓、聖誕市集、互動遊戲攤位、胖卡美食攤等活動。

另外，「台北耶誕愛無限」同步在11月29日登場，今年燈飾範圍在新生南路一段至三段、大安森林公園周邊，還有耶誕音樂會、市集活動，民眾可以順遊走逛，感受濃郁耶誕氣氛。

2025公館聖誕季

日期：11月29日至12月31日09:00-20:00（周一休園，11月29日入園免費，其餘為成人票價50元，最後售票及入園時間為19:00）

地址：台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）