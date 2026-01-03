ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

▲▼gelato pique cafe聯名辻利茶舗。（圖／gelato pique cafe提供）

▲gelato pique cafe聯名辻利茶舗。（圖／gelato pique cafe提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本法式可麗餅店「gelato pique cafe」換上全新菜單，與京都宇治老字號「辻利茶舗」聯名，推出全新「丸韻抹茶系列」，包括可麗餅、拿鐵，餅皮也有抹茶口味，只要加價10元即可升級。

▲▼gelato pique cafe聯名辻利茶舗。（圖／gelato pique cafe提供）

▲▼有全新抹茶餅皮、抹茶拿鐵。

▲▼gelato pique cafe聯名辻利茶舗。（圖／gelato pique cafe提供）

gelato pique cafe攜手辻利茶舗打造新聯名，使用法國產小麥粉與頂級艾許奶油，再融入辻利茶舗「丸韻」抹茶粉製成餅皮，凡購買任一口味的甜味可麗餅加價10元，即可把原味奶油餅皮升級為辻利抹茶餅皮。

「辻利抹茶砂糖可麗餅」是抹茶餅皮抹上艾許奶油，再撒上細砂糖，售價150元；另外，「辻利抹茶拿鐵」售價160元。

新菜單還有「能多益巧克力香蕉可麗餅」，選用濃郁Nutella榛果巧克力醬搭配新鮮香蕉；「Topping自由選」開放可麗餅客製化加購配料，以及飲品折抵優惠， 凡購買任一款可麗餅或冰淇淋搭配任一飲品，即可現折30元。

▲▼LADY KELLY草莓季。（圖／LADY KELLY提供）

▲▼LADY KELLY草莓季推出4款蛋糕。（圖／LADY KELLY提供）

▲▼LADY KELLY草莓季。（圖／LADY KELLY提供）

冬天也是草莓季節，LADY KELLY推出4款甜點，全新「草莓聖代蛋糕」，以黃金戚風蛋糕為底包裹著莓果鮮奶油、巧克力鮮奶油，最上層鋪滿草莓，限門市取貨。「草莓戀人」是在蛋糕上層、側邊鋪滿大湖草莓，內層結合柔軟巧克力蛋糕、草莓慕斯與餅乾脆底；提醒此款蛋糕尚未開賣，詳細日期有待官方網站公布。

另外，經典不敗品「草莓塔」，手工製成的塔皮揉入莓果粒，搭配特製杏仁內餡、卡士達，上層再堆滿草莓，有6吋及3.5吋選擇。「草莓鮮奶油蛋糕」以濕潤戚風蛋糕結合日本鮮奶油，夾入新鮮草莓切片，推出6吋及4吋選擇，限門市取貨。

