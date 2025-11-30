ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
澳門必玩親子天堂！暢玩亞洲唯一太空主題水上樂園、8字摩天輪

▲▼澳門新濠影匯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澳門新濠影滙是當地知名地標。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澳門報導

澳門知名地標「新濠影滙」結合酒店、劇場、購物、美食和娛樂，更是親子玩樂天堂！《ETtoday新聞雲》就整理出到新濠影滙必玩3大親子景點，可以在全澳門最大的水上樂園暢玩滑水道，還可以搭經典的「8字摩天輪」，俯瞰都會風光。

▲▼澳門新濠影匯水上樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼新濠影滙水上樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澳門新濠影匯水上樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

新濠影滙水上樂園

2023年才開幕的「新濠影滙水上樂園」，是亞洲最大且唯一以太空為主題的室內水上樂園，園區全年保持舒適的30度，且園區橫跨戶外與室內，佔地超過2萬6000平方公尺，有25個刺激水上設施，從滑水道、攀岩跳水、連結室內外的無邊際泳池，還有漂漂河，讓所有年齡層的旅客都能瘋玩。

▲▼澳門新濠影匯滿紛樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼能讓所有年齡層小朋友瘋玩的「滿紛樂園」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澳門新濠影匯滿紛樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澳門新濠影匯滿紛樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有小朋友可以玩的小汽車。（圖／記者蔡玟君攝）

滿紛樂園

滿紛樂園也位於新濠影滙內，佔地超過2萬9600平方公尺，最多可同時容納500人。樂園分為山岩、叢林、海底、外太空和太空站5大區域，讓小朋友可以盡情在這裡攀爬、跳躍，還有小汽車可以開著玩，盡情揮灑活力；樂園內還設有3間派對間，可以在此舉辦慶生活動。

▲▼澳門8字型摩天輪影匯之星。（圖／記者蔡玟君攝）

▲8字摩天輪「影滙之星」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澳門8字型摩天輪影匯之星。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼從摩天輪車廂向外望去，彷彿來到異世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澳門8字型摩天輪影匯之星。（圖／記者蔡玟君攝）

8字摩天輪「影匯之星」

澳門代表地標就是8字摩天輪「影滙之星」了！旅客可以搭上這座全球最高的「8」字形摩天輪俯瞰澳門風光，隨著近年越來越多極具特色的建築落成，從摩天輪車廂向外望去，彷彿登陸異世界星球般。業者不定時也會與知名品牌聯名，打造特色車廂，帶給旅客驚喜搭乘體驗。

