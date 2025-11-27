ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
搭遊船看花蓮最美落羽松園區　童話星巴克喝咖啡、住歐風飯店

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地園區擁有夢幻落羽松景觀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

賞落羽松的最佳季節到來，位於花東縱谷間就有一處浪漫落羽松園區，旅客可以漫步湖畔步道，或搭乘遊船欣賞色彩斑斕的落羽松林景觀，還能順遊童話星巴克，再到全球最美歐洲風格遊船飯店住一晚。

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲旅客也可以搭乘遊船欣賞。

位於花蓮的理想大地園區，園內擁有廣闊落羽松林景觀，每當秋冬到來，森林染上金黃、橘紅色彩，多層次視覺成為此時最具詩意的美景。旅客可以漫步湖畔步道，或登上觀景平台俯瞰，園內更推出「落羽松鏡湖乘船體驗」，沉浸式欣賞水面倒映山水的夢幻景觀中。

旅客也別錯過園區內的童話風星巴克，點杯咖啡、享受窗外美景；「理想食光 FOODIE」則能品味以在地食材製作的簡餐與甜點，還有「神農生活」選品空間，融合地方農作、生活設計感兼具的生活物品在此販售，等待旅人帶回家。

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地渡假飯店曾獲選為全球最美遊船飯店。

而曾獲得「全球最美遊船飯店」美譽的花蓮理想大地渡假酒店，不只能體驗遊船，也能實際住進西班牙風格建築中，彷彿一秒來到歐洲。飯店響應近期政府普發萬元政策，即日起推出「全民樂遊祭，萬元住房專案」三天兩夜1萬元起，包括每日早餐、迎賓點心、園區遊船體驗、應許運河遊艇導覽與定點接駁服務。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷即將開幕。（圖／業者提供，下同）

而天成飯店集團於富源國家森林遊樂區內打造全新旅宿「天成逸旅-蝴蝶谷」即日起試營運，結合溫泉、森林步道、四季美景，讓旅人可感受花蓮之美。

「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度與農業部林業及自然保育署攜手合作，以「永續、生態、度假」為核心理念共同打造的全新自然旅宿。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷客房示意圖。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲館內也提供宵夜。

業者首度進駐國家級森林遊樂區，結合自然保育與旅宿體驗，館內提供溫泉客房、獨棟別墅、露天湯池與森林步道，成為一處能盡情感受自然生態的休憩園地。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲蝴蝶谷每年3月至8月最佳賞蝶季節。

例如每年3月至8月是蝴蝶谷絕佳的賞蝶季節，來到這裡能瞧見青帶鳳蝶、端紅蝶、蛇目蝶等30多種蝴蝶翩翩，秋冬則有楓葉、湯泉，讓來到這裡的旅客能細細品味山林的純淨與寧靜。

天成飯店集團也從即日起至2026年1月31日止推出「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」住宿優惠，三天兩夜雙人同行1萬5999元起，四天三夜2萬1998元起。可入住位於瑞穗五星級城堡飯店，房內就能泡美人湯，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，入住綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。

關鍵字： 花蓮旅遊 理想大地渡假酒店 落羽松 賞花旅遊 花海旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

