77%台灣人「用AI規劃旅遊」亞洲最高　2026旅遊5大趨勢揭曉

▲▼旅遊，出國旅遊。（圖／Agoda提供）

▲越來越多台灣人出國玩會用AI工具規劃。（圖／Agoda提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年即將到來，數位旅遊平台Agoda發布「2026旅遊趨勢」，其中台灣旅客規劃旅遊行程時越來越傾向使用AI，高於亞洲整體平均，且更期望選擇小眾旅遊路線觀光。

Agoda分析，展望2026年的出遊規劃，有45%的台灣人計畫國旅與海外並重，且偏好國旅的比例從去年的 11% 提升至 17%。而小眾旅遊目的地逐漸成為熱門選擇，原因包括在地文化獨特、成本更親民等。

而從全球來看，亞洲2026年旅遊趨勢可分成5大重點，首先亞洲各國的「國旅熱度」正飆升，35%的旅客計畫安排國旅多於出國，其中以日本（67%）與泰國（66%）最為明顯，約三分之二的受訪者打算更深入探索國內。

▲▼旅遊，出國旅遊。（圖／Agoda提供）

▲小眾目的地旅遊也成為明年趨勢。

而「美食」已躍升為亞洲旅客的前3大出遊動機，獨特的美食體驗已成為出國理由，其中又以台灣（47%）、越南（35%）、南韓（34%）最重視出國玩的美食行程。

高CP值、次數多但天數短的旅行也成為一大趨勢，有35%的旅客計畫在2026年進行4至6次旅行；亦有32%的旅客打算安排1至3天的短期度假。隨著AI科技崛起，也開始慢慢運用在旅遊中，有63％的亞洲旅客未來會越來越傾向使用AI安排旅遊行程，但台灣旅客意願更高，有77%的台灣人表示會想使用AI工具，高於亞洲平均，其中最常使用AI來推薦當地美食餐廳、景點與行程建議。

