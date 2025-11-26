爭鮮gogo公布外帶品項TOP5　「熟食8貫」餐盒排名第1

▲爭鮮gogo TOP5的品項，第一名是「熟食8貫」。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

為滿足上班族與外食族的快速購餐需求，「爭鮮gogo」主打多元又便利的外帶服務，其中以熟食及丼飯餐盒最受歡迎，品牌近日也公告銷售TOP5，第1名為「熟食8貫」餐盒。

爭鮮gogo今日公布銷售TOP5品項，發現熟食及丼飯餐盒最受歡迎，第1名為「熟食8貫」餐盒，第2名為「扇貝茶碗蒸」，第3名是「鮭鮪雙享」生食餐盒，第4名、第5名分別是「鮮味綻丼」、「燻鮭雙享丼」。

▲爭鮮gogo新品「爆量花蛤泡菜湯麵」。（圖／爭鮮）

隨著氣溫轉涼、熱食需求變高，爭鮮gogo推出全新「韓味登場 暖力全開」系列新菜色，有可以喝到熱騰騰湯頭的「爆量花蛤泡菜湯麵」、以炙燒鮭魚搭配起司與微辣韓式醬的「韓式鮭魚卷卷盛」、韓風調味搭配爭鮮招牌食材的「韓風炙烤牛」與「韓式燒肉丼」。

此外，迎接年底消費潮，爭鮮也祭出會員限定回饋，11月30日前，只要在APP點擊「我的票券」，即可獲得總價值190元的超值優惠券（每位限領1次，14天內使用）。

▲壽司郎宣布與《褲褲兔》合作，聯名餐點送插卡。（圖／壽司郎提供）

另外，繼《寶可夢》後，壽司郎宣布與日本超人氣角色《褲褲兔》合作，12月26日前推出「粉紅派對」聯名活動，首先是推出4款聯名餐點組合，每款皆附贈角色插卡或設計小物，「褲褲兔鮪魚萩餅」搭配大臉造型插卡1張，「炙燒羅勒派對3貫組」搭配全身造型插卡1張，「粉紅派對拼盤」附贈盲袋壓克力鑰匙圈1個，「褲褲兔雙拼派對餐」送洋芋片夾1個。

▲加購周邊商品「褲褲兔小物包」。（圖／壽司郎提供）

除了聯名餐點，還有2款加購商品，已在11月24日登場的是「褲褲兔小物包」（限量20,000個），消費滿500元即可用149元帶回家，而12月8日上市的「褲褲兔絨毛卡套夾」（限量10,000個）加購價為250元。