松屋登台7年來首度走出雙北　桃園南平店11/28開幕

▲松屋桃園首店11/28開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

終於等到了！日本知名平價牛丼品牌「松屋」登台7年來首度走出雙北，第1家門市落腳桃園藝文特區，11月28日正式開幕。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。雖然目前13家門市都在雙北地區，不過接下來將首度進軍桃園，第1家門市「桃園南平店」11月28日正式開幕。

▲「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕。（資料照／記者黃士原攝）

此外，全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店日前開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點。官網也公布松乃家菜單，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

▲橫濱牛排12月台中台北再展2家新店。（圖／取自橫濱牛排官網）

另外，與涮乃葉同屬日本雲雀集團的橫濱牛排，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，受到許多消費者喜愛，近期品牌再展新店，12月將開出台中港三井店、台北松菸誠品店，目前積極召募員工。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

