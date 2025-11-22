全台三井Outlet有「超人力霸王聖誕趴」　體驗召喚打怪還有飄雪秀

▲林口三井Outlet中央廣場更化身「昭和驛站」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接聖誕節到來，全台3間三井Outlet商場今年與「超人力霸王」獨家跨界合作，即日起至2026年3月1日為止，在北中南三據點分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」為特色主題，打造冬季聖誕燈飾造景。現場有超過5米高超人力霸王，以及怪獸角色氣偶、主題聖誕樹，陪伴旅客度過年末。

▲可以體驗用探照燈鎖定５米高的巴爾坦星人。

今年三井Outlet打造超人力霸王主題聖誕趴，林口三井Outlet以「昭和聖誕派對」為主題，在戶外區裝飾閃耀著極光燈飾的「Ultra時空迴廊」，中央廣場更化身「昭和驛站」，以懷舊的日式街景重現純真的童年記憶。顧客還可逗趣地與怪獸並肩等車，並漫步於和室車廂、老電視與榻榻米等陳設，感受濃濃復古氛圍。

▲Ultra時空迴廊。

此外，「彈珠樂園」、「童年記憶放映室」造景也復刻昭和小鎮縮影，重現在雜貨店前打彈珠、圍坐電視前等待超人力霸王登場的時刻。廣場更有8米高的「希望之光．聖誕樹」，1：1超人力霸王更擺出經典手勢現身，顧客還能用探照燈鎖定５米高的巴爾坦星人，體驗呼叫超人力霸王支援。

▲台中港三井Outlet有初代超人力霸王氣偶。

台中港三井Outlet則重現超人力霸王經典場景，在商場內打造4大互動場景，其中，初代超人力霸王與超人力霸王太郎聯手亮相，顧客可以擺出經典手勢，留下帥氣合照。

▲可愛造景可以盡情拍照。

特色互動裝置方面，在「轉動光能‧全面出擊」場景中，顧客可透過旋轉瓶陣裝置，模擬釋放光之能量並擊退怪獸的體驗；而在「交鋒對決‧爭霸開打」場景，大小朋友可透過旋轉把手，讓最強怪獸積頓、達達做出必殺技。

此外，南四口也打造日本味十足的「屋台街景」，聖誕樹的頂端，巧妙以準備降落的「怪獸飛碟」取代傳統星星裝飾，搭配一旁還有巨型的超人力霸王，完整重現宇宙英雄對抗搗蛋怪獸的經典畫面。

▲台南三井Outlet有光之樹和6米高初代超人力霸王立像。

台南三井Outlet則將日系文化元素，與超人力霸王燈飾造景結合，打造閃耀的聖誕氛圍。「ULTRA溫泉小屋」主打怪獸的反差萌，讓可愛的怪獸們頂著毛巾，悠閒地享受泡湯時光，民眾可以手拉屋簷拉柄，改變溫泉池的水光特效，彷彿幫怪獸做冷熱交替SPA。

▲還有怪獸暴走機車團造景。

「怪獸暴走機車團」造景則以日本暴走族文化為靈感，讓最煞氣的怪獸騎上機車奔馳耍帥，大小朋友可以催動機車油門，造景一旁電線杆上的照相機還會發出閃光。

西側廣場則有著6米高初代超人力霸王霸氣登場，以及極為震撼的8米高「ULTRA閃耀光之樹」，即日起至1月4日為止，每逢周五至周日的下午5點至晚上9點，聖誕樹會定時飄下浪漫白雪；顧客按下按鈕，還可啟動聖誕樹頂端燈條，打造浪漫光影與雪花結合的聖誕必拍打卡景點。

▲桃園「華泰名品城聖誕村」開村。（圖／網友walter_ts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

此外，桃園「華泰名品城聖誕村」已經正式點燈開村，今年三大展區打造沉浸式拍照場景，其中二期廣場的20公尺巨型聖誕樹最吸睛，不只能從外部欣賞，還能走進樹心，抬頭觀賞「懸掛」高處的聖誕老公公。即日起至明年元旦，每天加碼「聖誕樹飄雪秀」，逛街之餘就能感受濃郁節慶氣氛。

▲▼一期以華泰大飯店集團發想，打造出 70、80 年代風格的聖誕飯店造景。（圖／記者彭懷玉攝）





從高鐵站走入一期商場，由華泰名品城母集團-華泰大飯店集團發想，以集團「從飯店起家」的故事為主軸，打造出 70、80 年代風格的聖誕飯店造景。胡桃紅旋轉大門、巨型燈泡招牌、小矮人樂隊、金色行李推車、飯店鑰匙櫃檯，到復古電梯等元素，一一復刻進現場。

▲胡桃紅旋轉大門到復古電梯等元素，一一復刻進現場。（圖／記者彭懷玉攝）



其中「復古電梯」最受 Z 世代歡迎，按下拍照鍵就能拍出大片感；電梯外，也陳列華泰大飯店集團過往在飯店與餐飲領域的歷史照片，讓造景更具故事層次。

▲高20公尺「雪白聖誕樹」閃亮登場，民眾可直接穿越走入樹心。（圖／記者彭懷玉攝）



二期廣場則有高20公尺「雪白聖誕樹」閃亮登場，民眾可直接穿越走入樹心。抬頭一看，聖誕老公公正在高空忙送禮，搭配燈光、煙霧、音樂與華泰特製耶誕香氛，營造出如置身歐洲的奇幻氛圍。 每天下午4點30分至晚上8點期間，點與半點將上演「聖誕樹飄雪秀」，雪花隨音樂紛飛，浪漫滿分，是今年不可錯過的拍照點。