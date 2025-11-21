北部「4處紫花秘境」！蒜香藤廊道周末最美　桃園仙草花節明開跑

▲泰山楓樹河濱公園蒜香藤遲至近日才爆開，如紫色流瀑般動人。（圖／新北市景觀處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

秋末冬初迎來一波波「紫花」綻放，除泰山楓樹河濱公園有長約200公尺的蒜香藤花瀑，新北市景觀處再推薦另外兩處賞花秘境，觀賞期僅維持7至10天。另外，被譽為台版普羅旺斯的桃園仙草花節將開跑，本周末出發賞花，徜徉在大自然賦予的浪漫。

▲泰山楓樹河濱公園河堤邊，有座近200公尺的蒜香藤廊道，由里長及志工悉心照料而成。（圖／新北市景觀處提供）



泰山-楓樹河濱公園

泰山楓樹河濱公園河堤邊，有座近200公尺的蒜香藤廊道，由里長及志工悉心照料而成。今年因氣候因素花期晚2-3周，遲至近日才爆開，一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，如紫色流瀑般動人。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉其迷人姿態。

▲鶯歌永吉公園內也有茂盛的串香藤花瀑。目前仍含苞待放中。（資料照／新北市景觀處提供）



鶯歌-永吉公園

鶯歌永吉公園內，沿著步道走至籃球場路上，也有即將盛開的蒜香藤。民眾可以在花棚下休息，一邊欣賞紫花綻放的景致，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中玩耍，是親子同樂的絕佳去處。

▲二二八和平公園每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷垂落，十分夢幻。（圖／新北市景觀處提供）



三重-二二八和平公園

三重區的二二八和平公園裡，不只設有音樂台與寬闊的多功能廣場。每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。小朋友可以在積木主題遊具組放電，或是融入自然的原野風格設計的遊戲場玩樂，兩側不同風格的遊戲區，滿足不同年齡層孩子的需求。

▲「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）



2025桃園仙草花節

不讓蒜香藤專美於前，同樣是紫色的仙草花也在桃園迎賓。「2025桃園仙草嘉年華」明（22日）至12月7日於楊梅休閒農業區登場，展區以2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，共同拼湊出夢幻花毯景致，最佳賞花期預計從11月底至展期結束，還能與三麗鷗人氣明星酷洛米合影，打卡8大酷洛米主題裝置藝術。