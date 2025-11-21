ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北部「4處紫花秘境」！蒜香藤廊道周末最美　桃園仙草花節明開跑

▲新北市三處蒜香藤花開景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲泰山楓樹河濱公園蒜香藤遲至近日才爆開，如紫色流瀑般動人。（圖／新北市景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

秋末冬初迎來一波波「紫花」綻放，除泰山楓樹河濱公園有長約200公尺的蒜香藤花瀑，新北市景觀處再推薦另外兩處賞花秘境，觀賞期僅維持7至10天。另外，被譽為台版普羅旺斯的桃園仙草花節將開跑，本周末出發賞花，徜徉在大自然賦予的浪漫。

▲新北市三處蒜香藤花開景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲泰山楓樹河濱公園河堤邊，有座近200公尺的蒜香藤廊道，由里長及志工悉心照料而成。（圖／新北市景觀處提供）

泰山-楓樹河濱公園
泰山楓樹河濱公園河堤邊，有座近200公尺的蒜香藤廊道，由里長及志工悉心照料而成。今年因氣候因素花期晚2-3周，遲至近日才爆開，一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，如紫色流瀑般動人。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉其迷人姿態。

▲新北市三處蒜香藤花開景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲鶯歌永吉公園內也有茂盛的串香藤花瀑。目前仍含苞待放中。（資料照／新北市景觀處提供）

鶯歌-永吉公園
鶯歌永吉公園內，沿著步道走至籃球場路上，也有即將盛開的蒜香藤。民眾可以在花棚下休息，一邊欣賞紫花綻放的景致，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中玩耍，是親子同樂的絕佳去處。 

▲新北市三處蒜香藤花開景點。（圖／新北市景觀處提供）

▲二二八和平公園每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷垂落，十分夢幻。（圖／新北市景觀處提供）
三重-二二八和平公園
三重區的二二八和平公園裡，不只設有音樂台與寬闊的多功能廣場。每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。小朋友可以在積木主題遊具組放電，或是融入自然的原野風格設計的遊戲場玩樂，兩側不同風格的遊戲區，滿足不同年齡層孩子的需求。

▲「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）

▲「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供）

2025桃園仙草花節
不讓蒜香藤專美於前，同樣是紫色的仙草花也在桃園迎賓。「2025桃園仙草嘉年華」明（22日）至12月7日於楊梅休閒農業區登場，展區以2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，共同拼湊出夢幻花毯景致，最佳賞花期預計從11月底至展期結束，還能與三麗鷗人氣明星酷洛米合影，打卡8大酷洛米主題裝置藝術。

關鍵字： 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 泰山楓樹河濱公園 鶯歌永吉公園 三重二二八和平公園 2025桃園仙草花節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

推薦閱讀

桃園仙草嘉年華11/22登場！月底迎最美花期　8大酷洛米裝置陪襯

桃園仙草嘉年華11/22登場！月底迎最美花期　8大酷洛米裝置陪襯

泰山200公尺紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

泰山200公尺紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

台中最美聖誕燒肉店回歸！

台中最美聖誕燒肉店回歸！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

台北東區最美咖啡廳「勺日」全數熄燈

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

桃園仙草花節11/22登場！最美花期曝

「山谷燈光節」11/29開跑　亮點先看

「甜點界香奈兒」草莓季12/1登場

中壢「499元甜點吃到飽」太狂！

「客美多」進駐台北民生社區11/24試營運

熱門行程

最新新聞更多

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

台中最美聖誕燒肉店回歸！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366