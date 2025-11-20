泰山200公尺紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

▲泰山區楓樹河濱公園「蒜香藤」目前花況約5成、估本周末最美。（圖／翻攝自賞花快報）

記者彭懷玉／台北報導

紫瀑花海綻放了！新北市泰山區楓樹河濱公園內，因種植不同色彩與層次的「蒜香藤」，範圍近200公尺長，花開時如紫色瀑布的夢幻景象，每年吸引上萬民眾前來觀賞。泰山區公所說，預估本周末最美，再來會慢慢凋謝，有興趣民眾要把握機會。

▲▼楓樹河濱公園「蒜香藤」近200公尺長，每年吸引上萬民眾前來。（圖／翻攝自賞花快報）

泰山區楓樹河濱公園內的「蒜香藤」約在每年10月底盛開，今年花況較晚。對此，泰山區公所區長林俊宏表示，因氣候關係今年比較晚開，預估盛花期到這周日，再來會慢慢凋謝。新北市景觀處則說，目前花況約5成，不妨趁平日人潮較少時前往。

▲因氣候關係今年比較晚開，預估盛花期到這周日，再來會慢慢凋謝。（圖／翻攝自賞花快報）



在泰山區公所、楓樹里里長及地方志工們悉心維護下，泰山楓樹河濱公園內的蒜香藤陸續開花，放眼望去，一串串花穗垂掛枝頭上，猶如紫色流瀑，且因每朵花僅會盛開一周，顯得更加珍貴。為因應蒜香藤熱潮，泰山區公所去年整建新的步道，並裝置新造景，讓民眾同框拍照。

▲▼公所去年裝置了新造景，讓民眾同框拍照。（圖／翻攝自賞花快報）

區公所提醒，請民眾賞花時，務必愛護環境，共同發揮功德心，不傷害花卉植栽，不留下任何垃圾。為維持公園周邊交通順暢，並保護賞花民眾安全，即日起至11月24日前，每天早上8點至下午4點，明志路一段19巷5弄閘門口、和平街與楓江路83巷交叉口將進行交通管制。

另外，苗栗通宵「楓樹社區」也有一條紫花秘境，蒜香藤爬滿古厝外牆，至少綿延上百公尺，中台灣民眾也可以就近捕捉。

楓樹河濱公園蒜香藤花海

地址：新北市泰山區明志路一段19巷5弄，步行約300公尺即可抵達