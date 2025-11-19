桃園仙草嘉年華11/22登場！月底迎最美花期　8大酷洛米裝置陪襯

▲「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場。（圖／桃園市農業局提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

被譽為台版普羅旺斯的仙草花田又來了！「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場，目前花況約5成，展區以2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，共同拼湊出夢幻花毯景致，最佳賞花期預計11月底至展期結束。

桃園市農業局表示，本屆以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，仙草花數量達2公頃，選用桃園1號、桃園2號品種，並以2.1公頃波斯菊點綴花田，目前盛開約5成，估最美賞花期從11月底開始，一直到12月7日展期結束。

▲桃園1號、桃園2號仙草花數量達2公頃。

除花海之外，今年邀請人氣明星酷洛米（Kuromi）擔任花之使者，打造8大酷洛米主題裝置藝術，民眾可以拍照打卡，但因為近日下雨，裝置藝術仍在趕工中，請民眾期待一下。

▲仙草花目前盛開約5成，估最美賞花期從11月底開始至展期結束。



今年更首度整合3大節慶資源，包括桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節，以及畜產嘉年華，以農業、鐵道、藝術三條軸線串聯，從富岡火車站一路延伸至楊梅花田，形成冬季觀光廊帶，民眾不妨一道順遊。

仙草嘉年華16天活動期間，每周假日皆有主題活動。11月22日開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華開場，酷洛米現身舞台；11月29日有酷洛米見面會與在地市集；11月30日泡影幻樂章：魔術泡泡秀與魔術表演；12月6日迷霧森林樂團登台帶來音樂演出。

園區內另設「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等體驗，讓一家大小穿梭紫色花海中，享受浪漫且幸福的時光。

不僅如此，楊梅休閒農業區將於11月22日至12月7日假日提供免費接駁車服務，時間為上午9點至下午5點，班距約20分鐘一班。接駁路線以遊客服務中心為起迄站，沿途停靠台塑楊梅有機生態農場、耀輝休閒牧場、紫城農場、亞植有機農場及肥嘟嘟多肉植物園，方便旅客串聯各景點，安排一日遊行程。