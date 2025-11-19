ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南人氣日式沾麵店「Nani麵」12/15熄燈　結束8年開業時光

▲台南新美街隱藏版美食　nani麵原來賣的是日式沾麵。（圖／記者黃士原攝）

▲Nani麵店面外觀使用大量的南方松，散發出日本小店的氛圍。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台南人氣日式沾麵店「Nani麵」開業剛滿8年，除了當地人喜愛，也很受觀光客青睞，不過業者昨晚卻宣布只營業到12月15日，讓許多粉絲直呼「不敢相信」。

Nani麵位於台南市中西區新美街上，店面外觀使用大量的南方松，散發出日本小店的氛圍，主要提供日式沾麵，老闆阿宏多次前往日本取經後，研發出屬於台灣味的沾醬湯頭「豚骨魚介湯頭」，採用雞骨、豬骨、魚介、蘋果及洋蔥熬煮而成。

▲台南新美街隱藏版美食　nani麵原來賣的是日式沾麵。（圖／記者黃士原攝）

▲招牌豚骨魚介沾麵（搭配豬肉）。（圖／記者黃士原攝）

招牌豚骨魚介沾麵、豚骨魚介咖哩沾麵、豚骨魚介赤辛沾麵是Nani麵主打品項，另有秘製花雕沾麵、中華擔擔沾麵。配料有牛、雞、豬肉可以選擇，其中豬肉與台灣的爌肉十分相似，老闆說，這豬肉是跟肉商進大塊豬五花肉，自行分切適合的大小，爆香後以自製滷汁滷製，客人點餐後會再炙燒來增加香氣。

▲台南新美街隱藏版美食　nani麵原來賣的是日式沾麵。（圖／記者黃士原攝）

▲豚骨魚介咖哩沾麵，搭配雞肉。（圖／記者黃士原攝）

Nani麵2017年11月開業，剛邁入第9年，累積許多忠實顧客，Google評論也有4顆星的高分，不過業者昨晚宣布只營業到12月15日，讓許多粉絲直呼「不敢相信」、「不！南部最強沾麵」、「哭啊！你們真的是我最愛沾麵店」、「天啊！這也太突然」。

▲寂人甜食公告頂讓。（圖／算命的說我很愛吃提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

另外，基隆「寂人甜食」坐擁正濱漁港的首排壯闊港景，是在地人都不一定知道的神秘景點。不過業者日前公告，明年租約到期後，將隨之劃下句點，希望有人可以承接這個空間、內部營業設備及家具。

「寂人甜食」早期位於基隆崁仔頂魚市場大樓內，後來搬遷到正濱漁港旁，外觀與入口就像一般住宅，很難想像在2樓有家甜點店，店內以純白色系作為主視覺，質感擺設配上木質調的裝潢，加上室內空間採光良好，坐在窗邊還可見漁船進進出出，視野非常不錯。

