日本樂高樂園年末必拍！玩互動燈光秀、看61萬積木打造10米耶誕樹

▲日本樂高樂園今年聖誕節推出4大限定活動。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著聖誕節即將到來，位於名古屋的「日本樂高樂園度假村」宣布，將從11月21日至12月25日展開冬季期間限定活動「日本樂高樂園過聖誕」，規劃4大活動亮點，包括全新登場的互動點燈設施，還有歷年大受歡迎的解謎活動與樂高角色互動秀，讓大小朋友們在奇幻的樂高世界歡度佳節。

▲由61萬顆樂高積木打造的高達10公尺的樂高得寶積木聖誕樹。

「日本樂高樂園度假村」是全亞洲第二座樂高積木主題樂園，也是離台灣最近的樂高樂園。為迎接聖誕節即將到來，園內設有各式聖誕主題的樂高模型，包含由61萬顆樂高積木打造的高達10公尺的樂高得寶積木聖誕樹，還有入口處巨大的樂高積木聖誕花圈。

▲互動式聖誕燈光秀「光之樂音」。

▲入園還可以交換聖誕版迷你人偶。

今年園方也規劃4大亮點活動，包括全新設計的聖誕燈光秀「光之樂音」，小朋友可以藉由踩踏響起樂音，燈光也會隨之變換色彩；聖誕限量版「迷你人偶交換」活動則邀請旅客攜帶自己想要交換的樂高迷你人偶入園，就能和園內工作人員交換聖誕活動限定的限量版樂高迷你人偶。

此外，每年備受歡迎的解謎活動今年也盛大登場！今年謎題是幫助「糊塗小精靈」找回遺失的聖誕道具，遊客需在園內不同區域完成4道謎題。而「節奏聖誕魔法」互動秀則可以和聖誕老人、精靈和樂高人氣角色互動，並結合聖誕歌舞和樂器演奏，度過一場難忘回憶。

▲▼日本樂高樂園酒店。

若想完整體驗樂高世界，則推薦入住「日本樂高樂園酒店」。酒店位於日本樂高樂園正門前，從外觀到內部細節都呈現了獨特的樂高積木世界觀。館內共有5種不同主題的房型，每個房間設有兒童雙層床、專屬電視、藏有寶物的箱子，當然還有必備的樂高積木，讓孩子們盡情探索。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）