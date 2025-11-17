ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
網推測山下智久IG限動牛肉麵出自晶華　業者證實「每碗680元」

▲晶華酒店「紅燒牛肉麵」、「冠軍清燉牛肉麵」。（圖／晶華提供）

▲晶華酒店「冠軍清燉牛肉麵」。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

日本男神山下智久15日在台北Legacy TERA舉辦見面會，一天挑戰3場演出，熱愛台灣美食的他，除了在活動現場大嗑雞排外，昨天還在IG限動打卡「牛肉麵」，有網友根據照片推測是台北晶華酒店的清燉牛肉麵，飯店也證實這項消息。

結束台北Legacy TERA舉辦見面會後，山下智久昨日於IG發布限動，照片看起來是清燉牛肉麵，他還特別標註「很好吃」。限動發布後，立刻引起粉絲們在社群網站熱烈討論，詢問是那家牛肉麵受到男神的青睞，有網友根據照片推測是台北晶華酒店的清燉牛肉麵，而飯店也證實這項消息。

▲晶華酒店「紅燒牛肉麵」、「冠軍清燉牛肉麵」。（圖／晶華提供）

▲晶華酒店「紅燒牛肉麵」。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店的清燉牛肉麵（680元）曾在台北國際牛肉麵節奪冠，採用中西合併作法，先將牛大骨、牛腱心塊和青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮約2至3小時，而且上述食材在煎炒過後還要以清水沖洗，將焦色與多餘的油質去除，保持湯色的清澈；燉煮完成的牛腱心肉還要再以原高湯滾煮一次確保入味，並以逆紋的方向切片、維持燉煮後軟嫩的口感。

紅燒牛肉麵（680元）也是晶華酒店的招牌，湯頭以大量牛骨熬煮，並加入10多種爆炒過的香料，讓原本濃醇的湯頭充滿香氣。牛肉採用牛腩部位，汆燙後與洋蔥、蔥、薑及辣椒炒香後，接著加入醬油、米酒及蠔油上色。晶華表示，讓肉質更加鮮甜的小秘訣，是使用具有甜味的蔬菜進行調味，並加入草果及桂皮等綜合香料一起悶煮。

▲麵屋一燈台中文心秀泰店明開幕，11/19前全單88折。（圖／麵屋一燈提供）

另外，繼勤美誠品與台中新光之後，麵屋一燈再度選擇台中設點，文心秀泰店明天開幕，業者同時推出多項優惠活動，11月19日前到店內用即享全單88折優惠，現場掃碼再領「買一送一券」，可於下次消費使用，每人限領1次，效期至11月30日，數量有限，領完為止。

延續各店各自擁有限定口味的傳統，麵屋一燈文心秀泰店新推出「奶白菌菇培根拉麵（售價298元）」，靈感源自坂本幸彥社長的法餐背景，他將西式濃湯的風味概念融入日式拉麵，以燉煮出的奶白菌菇湯底搭配燻骨腿，並撒上綜合香料與起司粉，帶來驚喜口感。11月20日至12月15日點用限定拉麵，即可獲得「拉麵第2碗半價券」1張，隔日才能使用，效期30天。

關鍵字： 美食雲 山下智久 牛肉麵 晶華酒店 冠軍清燉牛肉麵

