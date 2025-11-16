超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港！手抱現流鮮魚、坐橘桶　還有市集

▲高雄大海開吃活動打造一系列可愛的馬來貘充氣裝置「現流仔上鮮」。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄市政府海洋局即日起至12月14日為止推出「2025大海開吃」活動，串連高雄5大漁港，規劃漁村輕旅行、海洋美食市集、親子闖關等活動，同時還有可愛的馬來貘氣偶在永安、彌陀及梓官展出，讓旅客可以拍照打卡。

高雄是重要的漁業城市，漁業總產量達61.1萬公噸、總產值約511億元，分別占全國58.8%與50.3%，居全台之冠，前鎮漁港為全國最大遠洋漁港基地。

▲馬來貘充氣裝置「魚鮮豐收 × 橘桶」。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

此次「2025大海開吃」串連彌陀、永安、茄萣、梓官和前鎮規劃一系列活動，如將於11月29日登場的茄萣「大興迎烏祭」以海洋美食市集與大型充氣遊戲城堡營造港灣嘉年華氛圍；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」（12月6日至7日）以創意市集與食魚教育為主軸，展現地方熱情與漁產特色，作為壓軸的前鎮則將於12月13、14日登場。

▲▼高雄大海開吃馬來貘充氣裝置，讓旅客走訪不同漁港收集。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

高雄市政府今年更特別邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11月7日至12月7日將於永安、彌陀及梓官展出。

可愛的馬來貘結合漁業意象，成為拍照打卡新熱點，如蚵子寮海洋漁業親子館就有「魚鮮豐收 × 橘桶」充氣裝置；彌陀海岸光廊則有「現流仔上鮮」、「來食好料」充氣裝置，永安區漁會則設有馬來貘打卡裝置，讓民眾可以盡情拍照。