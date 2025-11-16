ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港！手抱現流鮮魚、坐橘桶　還有市集

▲▼高雄大海開吃馬來貘充氣裝置。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

▲高雄大海開吃活動打造一系列可愛的馬來貘充氣裝置「現流仔上鮮」。（圖／翻攝自高雄旅遊網

記者蔡玟君／綜合報導

高雄市政府海洋局即日起至12月14日為止推出「2025大海開吃」活動，串連高雄5大漁港，規劃漁村輕旅行、海洋美食市集、親子闖關等活動，同時還有可愛的馬來貘氣偶在永安、彌陀及梓官展出，讓旅客可以拍照打卡。

高雄是重要的漁業城市，漁業總產量達61.1萬公噸、總產值約511億元，分別占全國58.8%與50.3%，居全台之冠，前鎮漁港為全國最大遠洋漁港基地。

▲▼高雄大海開吃馬來貘充氣裝置。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

▲馬來貘充氣裝置「魚鮮豐收 × 橘桶」。（圖／翻攝自高雄旅遊網

此次「2025大海開吃」串連彌陀、永安、茄萣、梓官和前鎮規劃一系列活動，如將於11月29日登場的茄萣「大興迎烏祭」以海洋美食市集與大型充氣遊戲城堡營造港灣嘉年華氛圍；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」（12月6日至7日）以創意市集與食魚教育為主軸，展現地方熱情與漁產特色，作為壓軸的前鎮則將於12月13、14日登場。

▲▼高雄大海開吃馬來貘充氣裝置。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

▲▼高雄大海開吃馬來貘充氣裝置，讓旅客走訪不同漁港收集。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

▲▼高雄大海開吃馬來貘充氣裝置。（圖／翻攝自高雄旅遊網）

高雄市政府今年更特別邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11月7日至12月7日將於永安、彌陀及梓官展出。

可愛的馬來貘結合漁業意象，成為拍照打卡新熱點，如蚵子寮海洋漁業親子館就有「魚鮮豐收 × 橘桶」充氣裝置；彌陀海岸光廊則有「現流仔上鮮」、「來食好料」充氣裝置，永安區漁會則設有馬來貘打卡裝置，讓民眾可以盡情拍照。

關鍵字： 高雄旅遊 大海開吃 馬來貘

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

推薦閱讀

超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港

超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

新北山佳棒壘球場、賽車場升級啟用

新北山佳棒壘球場、賽車場升級啟用

鑽進窄巷內才能找到！閩式古厝咖啡館

鑽進窄巷內才能找到！閩式古厝咖啡館

洲際酒店插旗新北金山　IHG：觀光潛力媲美礁溪

洲際酒店插旗新北金山　IHG：觀光潛力媲美礁溪

純白清幽別墅藏身嘉義！

純白清幽別墅藏身嘉義！

普發萬元餐飲優惠懶人包

普發萬元餐飲優惠懶人包

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

最新「北海溫泉洲際酒店」開箱

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

普發萬元餐飲優惠懶人包

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

新北山佳棒壘球場、賽車場升級啟用

鑽進窄巷內才能找到！閩式古厝咖啡館

洲際酒店插旗新北金山　IHG：觀光潛力媲美礁溪

純白清幽別墅藏身嘉義！

普發萬元餐飲優惠懶人包

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366