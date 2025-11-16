ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新北「山佳河濱公園」新亮點　棒壘球場、賽車場升級啟用

▲山佳遙控賽車場坐落於山佳河濱公園荷花池旁。（圖／新北市高灘處提供）

▲「山佳棒壘球場A座」與「遙控賽車場」於今（16日）正式啟用。（圖／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市樹林區山佳河濱公園除了是自行車、賞荷花勝地，兩大設施「山佳棒壘球場A座」與「遙控賽車場」於今（16日）正式啟用。新北市高灘處表示，遙控賽車場導入新式賽道設計，並劃分為初級與進階兩個區域，且與棒壘球場不再互相干擾。

▲山佳荷花池,山佳河濱公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲山佳遙控賽車場坐落於山佳河濱公園荷花池旁。（圖／記者彭懷玉攝）

高灘處說，該棒壘球場與遙控賽車場整建計畫已於10月完工，並在今天舉辦競賽活動時啟用。經場地調整後，山佳棒壘球場A座與遙控賽車場皆擁有完整獨立的使用空間，不再互相干擾，民眾可更安全、順暢地從事運動與活動，提升整體環境安全和品質。

▲山佳遙控賽車場坐落於山佳河濱公園荷花池旁。（圖／新北市高灘處提供）

▲遙控賽車場採用新式賽道設計。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處處長黃裕斌表示，過去棒壘球場A座左外野與遙控賽車場有重疊，遂投入1,019萬元，針對區域設施空間進行整建，重新配置場域並善用周邊綠地，改善面積達6,521平方公尺（約1972坪）。

▲山佳遙控賽車場坐落於山佳河濱公園荷花池旁。（圖／新北市高灘處提供）

▲山佳遙控賽車場整建後有初階及進階兩區。（圖／新北市高灘處提供）

黃裕斌另指出，工程階段也多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線型及防撞緩坡配置，使整體環境更貼近使用者期待。賽車場鋪面平整、線型流暢，實測後獲車友好評，民眾能在公園遙控賽車、迎風騎單車，一併欣賞山佳河濱景致。

關鍵字： 新北市旅遊 樹林區旅遊 山佳河濱公園 山佳棒壘球場A座 遙控賽車場

