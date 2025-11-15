ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

隨SOGO敦化館一同熄燈　Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

▲Sarabeth’s班尼迪克蛋 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」即將在12月熄燈，館內各家品牌也相繼宣布最後營業日，繼漢來海港、N°168 PRIME敦化館後，有「紐約早午餐女王」美譽的Sarabeth's也在昨日公告，台北敦化SOGO店營業至12月14日，若手上還有會員點數或餐點兌換券，請盡早使用，或前往其他門市兌換。

有紐約早餐女王之稱的「Sarabeth’s」2015年進軍台灣，台灣首店就在敦化SOGO館，招牌料理就是全球銷售千萬份的「法式土司」，以及讓蛋蛋控瘋狂的「班尼迪克蛋」，同時也提供義大利麵、燉飯、紅米飯料理，讓民眾不論早中晚都能享受吃早餐的樂趣。

▲Sarabeth’s法式土司。（圖／記者黃士原攝）

Sarabeth’s登台後2年內就在台北、桃園及新竹開出4家店，後來桃園、新竹門市因租約到期已結束營業，2023年再進駐台中LaLaport，全台門市合計有3家。不過，因為SOGO敦化館熄燈，品牌登台的創始店也隨著結束營業，業者昨日公告12月14日為最後營業日，之後想吃就要到天母SOGO店、LaLaport台中店。

業者也提醒，若消費者手上還有台北敦化SOGO店未使用的會員點數或餐點兌換券，歡迎近日來店兌換，或前往其他門市兌換，點數仍可繼續使用。

▲10年「N°168 PRIME敦化館」將於12月11日熄燈。（圖／維多麗亞酒店提供）

另外，N°168 PRIME敦化館也將於12月11日正式歇業，11日後不開放消費者訂位，12日至14日僅提供員工、收到邀約的VVIP用餐，同步祭出一系列感恩活動，11月可享11月11日限時1天「生日限定套餐1111元」；12月1日起至12月11日則可享「全館85折」、「飲品免費喝」等，感謝消費者多年支持。

關鍵字： 美食雲 Sarabeth’s 熄燈 結束營業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

推薦閱讀

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台中新地標「綠美圖」開箱！

台中新地標「綠美圖」開箱！

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗

只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗

嘉義旅色小旅行　追候鳥、划環保船

嘉義旅色小旅行　追候鳥、划環保船

桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

開箱廣藏市場人氣甜米露攤！

開箱廣藏市場人氣甜米露攤！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

最新「北海溫泉洲際酒店」開箱

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園台茂有聖誕光霧音樂秀、氣球派對

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

台南最新九重葛花園　花海中看夕陽

台中新地標「綠美圖」開箱！

Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

開箱羅馬米其林1星鑰藝術酒店

古董車迷天堂！從F1收藏逛到教父同款林肯

只賣日式咖哩麵包！還入選花蓮500碗

嘉義旅色小旅行　追候鳥、划環保船

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366