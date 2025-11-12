東亞首間Signia by Hilton進駐台南　原大億麗緻改裝明年開幕

▲「台南Signia by Hilton酒店」由原本台南大億麗緻酒店改建。（圖／福泰飯店集團提供）

記者蔡玟君／台北報導

福泰飯店集團今（12日）宣布，與希爾頓集團攜手在台南打造亞洲首間「Signia by Hilton酒店」，並舉行簽約儀式。酒店預計於2026年正式開幕，為台南提供國際奢華旅宿新選擇。

Signia by Hilton 為希爾頓旗下新世代高端酒店品牌，主打「親近卻不失奢華」同時充滿能量與文化張力，融合現代設計美學與社交能量，也針對商務會議、獎勵旅遊與高端休閒市場（MICE）打造，提供結合社交、商務與生活方式的全方位住宿體驗。

▲福泰飯店集團與希爾頓集團今天舉行簽約儀式。（圖／記者蔡玟君攝）

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，在希爾頓集團眾多奢華品牌中選擇Signia主要考量並非追求最奢華等級，而是尋找能與台南在地文化搭配的最適合品牌。藉由Signia by Hilton，不僅能融入當地、吸引更多人造訪台南，並藉此引進國際級活動，透過地方合作與文化深度融合，創造出共榮共好的效益。

▲台南Signia by Hilton酒店模擬圖。（圖／福泰飯店集團提供）

台南Signia by Hilton過去為台南大億麗緻酒店，由福泰飯店集團接手後重新改造與擴建，未來由希爾頓集團管理。館內規劃344間客房、560坪會議與宴會空間，並設有全日餐廳、水療中心、室內游泳池、健身中心與 Club Signia 專屬會所等設施。

設計則融入台南在地文化意象，例如鐵花窗、老屋花磚等元素，延續福泰飯店集團的設計精神，結合國際精品飯店的現代感，未來在餐飲、活動方面也計畫融入在地元素。

酒店周邊生活機能方便，包括緊鄰新光三越西門、藍晒圖文創園區，還有數十間博物館，讓旅客一出酒店就能穿街走巷、探索台南風情。福泰飯店集團也透露，旗下自創品牌「嵨開安旅」，則預計於2026年1月在台北開幕試營運。