乾杯集團再推新品牌　「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代百貨

▲乾杯集團推出新品牌「牛舌佑介」。（圖／乾杯集團提供）

記者黃士原／台北報導

乾杯集團今日宣布啟動「牛舌事業」新戰線，推出全新定食品牌「牛舌佑介」，首店將於12月21日進駐台北統一時代百貨B2，最低390元就吃得到。

乾杯集團觀察到台灣牛舌市場需求蓬勃，旗下燒肉品牌中，牛舌商品穩居人氣第一，每年銷售近30萬份，平均每5位顧客中即有1人點購。同時日本知名仙台牛舌品牌在觀光區的店鋪，有高達8成顧客來自台灣，加上今年多家日本牛舌品牌紛紛來台，引發排隊熱潮，因此決定推新品牌「牛舌佑介」。

▲「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代。（圖／讀者提供）

乾杯集團表示，牛舌佑介為炭火燒牛舌定食專賣店，承襲傳統仙台式炭烤手法，最低390元起就能吃到一份定食，客單價設定於550元至600元之間，全台首店將於12月21日進駐台北統一時代百貨B2，預計2026年再開設3家分店。

▲「東山牛舌」極品厚切牛舌定食，不包含最左邊的炭烤牛舌丸。（圖／記者黃士原攝）

今年有2家日本牛舌人氣店家登台，分別是「東山牛舌」、「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬），前者是來自仙台、擁有超過30年歷史，台灣首店全套引進日方原汁原味技術與醬料配方，連炭火與燒烤流程也相同。菜單部分，主要提供12款定食，除了主菜，還包含白飯（可無限續）、牛舌湯、生食級雞蛋、沙拉、蘿蔔，以及鹽巴、柚子胡椒等調味料，價格598元至1699元。

▲「牛舌の檸檬」台灣首店上月開幕。（圖／取自IG：beef_lemon）

牛舌の檸檬則是近年崛起的東京名店，有新宿總本店、大阪店與淺草店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩。台灣首店菜單共有5款套餐，分別是使用牛舌最高等級部位炭火烤製的「極品牛舌牛排與厚切烤牛舌」（1000元）、「極品牛舌牛排與蔥醬厚切烤牛舌」（1000元）、「厚切烤牛舌與蔥醬厚切烤牛舌」（900元）、「極品牛舌牛排與A5等級黑毛和牛小排套餐」（1200元）、「極品牛舌牛排與A5黑毛和牛肩腰肉」（1300元）。