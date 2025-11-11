ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業　最新接班人未定

▲▼日本Suica西瓜卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本Suica西瓜卡代表吉祥物「企鵝」宣布明年畢業。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

JR東日本11日宣布，交通系IC卡「Suica」（又稱西瓜卡）的吉祥物，也是陪伴大家超過四分之一世紀的「Suica企鵝」，將於2026年度末「畢業」。至於接任的新角色，目前尚未決定。

根據日本媒體報導，由插畫家坂崎千春設計的企鵝，自西瓜卡發行以來一直擔任品牌吉祥物，「企鵝＝西瓜卡」的印象已深植人心，更衍伸出種類豐富的周邊商品，甚至在上野、大宮等車站內還開設了專賣店，在海內外都擁有高知名度。

▲▼西瓜卡SUICA，Suica。（圖／記者蔡玟君攝）

▲手機版西瓜卡未來可支付金額上限將大幅提升。（圖／記者蔡玟君攝）

而現在JR東日本宣布企鵝即將在明年底畢業，目前也正根據消費者的意見設計新的「接班人」。此外，業者也宣布手機版西瓜卡將有新變革，未來將導入全新的「條碼支付功能」，預定於2026年秋季正式啟用，屆時支付上限將從現行的2萬日圓，大幅提高至最高30萬日圓。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 西瓜卡 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

推薦閱讀

inari居酒屋推特別企劃

inari居酒屋推特別企劃

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

邊泡湯邊俯瞰東川平原！僅需1000日圓

邊泡湯邊俯瞰東川平原！僅需1000日圓

瑞士新景點　搭電梯登頂俯瞰冰川

瑞士新景點　搭電梯登頂俯瞰冰川

乾杯集團推牛舌定食新品牌

乾杯集團推牛舌定食新品牌

西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業

西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業

烏石港玻璃屋咖啡！窗邊座位遠眺龜山島

烏石港玻璃屋咖啡！窗邊座位遠眺龜山島

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

二世谷奢華新旅宿亮點搶先看

二世谷奢華新旅宿亮點搶先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

手搖飲「雙11優惠」懶人包　

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

新北耶誕城主燈、裝置亮點全攻略

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

全台宵夜飯店懶人包

台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

inari居酒屋推特別企劃

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

邊泡湯邊俯瞰東川平原！僅需1000日圓

瑞士新景點　搭電梯登頂俯瞰冰川

乾杯集團推牛舌定食新品牌

西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業

烏石港玻璃屋咖啡！窗邊座位遠眺龜山島

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366