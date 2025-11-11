西瓜卡吉祥物「企鵝」宣布明年底畢業　最新接班人未定

▲日本Suica西瓜卡代表吉祥物「企鵝」宣布明年畢業。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／綜合報導

JR東日本11日宣布，交通系IC卡「Suica」（又稱西瓜卡）的吉祥物，也是陪伴大家超過四分之一世紀的「Suica企鵝」，將於2026年度末「畢業」。至於接任的新角色，目前尚未決定。

根據日本媒體報導，由插畫家坂崎千春設計的企鵝，自西瓜卡發行以來一直擔任品牌吉祥物，「企鵝＝西瓜卡」的印象已深植人心，更衍伸出種類豐富的周邊商品，甚至在上野、大宮等車站內還開設了專賣店，在海內外都擁有高知名度。

▲手機版西瓜卡未來可支付金額上限將大幅提升。（圖／記者蔡玟君攝）

而現在JR東日本宣布企鵝即將在明年底畢業，目前也正根據消費者的意見設計新的「接班人」。此外，業者也宣布手機版西瓜卡將有新變革，未來將導入全新的「條碼支付功能」，預定於2026年秋季正式啟用，屆時支付上限將從現行的2萬日圓，大幅提高至最高30萬日圓。

