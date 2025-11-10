雙11旅宿優惠！露營車1泊4食5999元　小鹿文娛連住2晚1600起

▲朋趣豪華露營雙11限定優惠販售至11月12日止。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

看準雙11商機與年末出遊熱潮，各大旅宿業者紛紛推出限時優惠搶客。桃園「天成逸旅—朋趣豪華露營」推出露營車一泊四食每晚下殺5,999元；台中日月千禧酒店主打延遲退房至下午1點；小鹿文娛則祭出連住兩晚95折與抽住宿券活動，小資族不妨趁勢安排假期。

▲天成逸旅-朋趣豪華露營「流星號」露營車。（圖／業者提供）



天成逸旅-朋趣豪華露營

位於桃園龍潭的朋趣豪華露營推出「雙11限定・年度最優惠5999元限量搶購」活動，即日起至11月12日止，不分車型、雙人一泊四食每晚只要5,999元，每日限量5車，入住期間至2026年2月16日指定日期，開放官網與電話預訂。



旅客可從五款露營車中挑選，包括流線俐落的「流星號」、小巧精緻的「栗比號」、寬敞舒適的「天馬號」、寵物友善的「曙光號」，以及人氣首選「雲端號」。每台皆配置獨立木棧板休憩區與專屬棚架，兼具隱私與度假氛圍。

▲▼天成逸旅-朋趣豪華露營晚餐和隔日早餐。（圖／業者提供）







專案包含一泊四食，午後可於Bon Bar取餐野餐，傍晚享受戶外BBQ海陸饗宴，夜晚再以現煮泡麵作結，翌晨由管家送上早餐箱，為旅程揭開愜意序幕。

▲台中日月千禧威達套房。（圖／業者提供）



台中日月千禧酒店

台中日月千禧酒店推出雙11住房優惠，明（11日）至13日開放預訂，入住期間為即日起至2026年1月29日之周日至周四。威達套房、都會套房每晚6,111元（約24折），再享延遲退房至隔日下午1點（視房況而定）。兩款房型均含饗樂全日餐廳自助早餐2客及行政俱樂部禮遇。



業者提醒，12月31日不適用，且本優惠不得與信用卡或其他專案併用，不適用於團體與旅行社訂房。

▲▼小鹿文娛旅宿集團新品牌「偵探寓所」；台中「高美燈塔園區」。（圖／業者提供）





小鹿文娛

小鹿文娛推出「普發金歡喜 × 雙11加碼抽好禮」限時優惠，明（11日）至2026年2月28日止，於集團官網預訂台中、台南、花蓮及墾丁指定館別，連住兩晚並輸入優惠碼【HAPPY】即可享95折（平假日皆適用），完成入住還可抽千元環島住宿券，預計於明年3月初抽出20名幸運旅客。



以「偵探寓所」為例，雙人入住連續兩晚共1,600元，平均一晚僅800元；「高美燈塔園區」入住兩晚2,800元，輸入折扣碼後再享95折，輕鬆入住人氣館別。