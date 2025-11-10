ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
藏壽司首度與「哆啦A夢」合作　13款聯名扭蛋11/14登場

▲結束吉伊卡哇聯名活動後，藏壽司宣布首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」合作，推出13款壽司主題扭蛋，11月14日登場。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司宣布首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」合作，推出13款壽司主題扭蛋。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

結束吉伊卡哇聯名活動後，藏壽司宣布首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」合作，推出13款壽司主題扭蛋，11月14日登場。

11月14日登場的13款哆啦A夢聯名扭蛋中，5款「公仔吊飾」中，有哆啦A夢躲在醋飯裡並蓋上鮮紅鮪魚片與金黃玉子燒，而哆啦美則是把玉米沙拉軍艦當成浴缸來泡澡。4款「磁鐵書籤」也有他們兄妹檔藏身在豆皮壽司、花枝壽司裡的可愛模樣。

▲結束吉伊卡哇聯名活動後，藏壽司宣布首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」合作，推出13款壽司主題扭蛋，11月14日登場。（圖／藏壽司提供）

▲4款磁鐵書籤。（圖／藏壽司提供）

▲結束吉伊卡哇聯名活動後，藏壽司宣布首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」合作，推出13款壽司主題扭蛋，11月14日登場。（圖／藏壽司提供）

▲4款胸章。（圖／藏壽司提供）

最後還有4款「胸章」，不論是蓋上鮭魚、鮮蝦的哆啦A夢和哆啦美，還是手捧人氣藏壽司人氣甜點「鯛魚燒」、「千層蛋糕」的開心模樣，讓人感受到哆啦A夢的幸福氣息。

▲結束吉伊卡哇聯名活動後，藏壽司宣布首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」合作，推出13款壽司主題扭蛋，11月14日登場。（圖／藏壽司提供）

▲murmur輕簡旅袋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司同步把哆啦A夢搬進店裡，把「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」打造成主題店，門貼、等候區到櫃檯區都換上哆啦A夢限定佈置，民眾拍照打卡完成指定任務，就有機會把超可愛的「murmur輕簡旅袋」帶回家。全台限定13間店鋪驚喜再加碼，消費滿600元，並追蹤藏壽司官方FB，即可獲得限量「造型貼紙」。

▲結束吉伊卡哇聯名活動後，藏壽司宣布首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」合作，推出13款壽司主題扭蛋，11月14日登場。（圖／藏壽司提供）

▲馬來西亞參峇辣醬唐揚蝦。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司明天起推出「萬國迴轉料理」，登場的有「韓國辣醬蝦」、「馬來西亞參峇辣醬唐揚蝦」、「新加坡辣椒螃蟹」、「義大利牛肉片佐巴薩米克醋」、「帛琉Aho香濃椰奶糰子」等。

▲「MAGiC TOUCH」周一到周四午餐晚餐推出寵粉祭。（資料照／記者黃士原攝）

另外，「爭鮮」集團旗下「MAGiC TOUCH」周一到周四午餐晚餐推出寵粉祭，每周都有4款人氣指定餐點享「第2件半價」優惠，本周為秘傳醬燒牛舌、燒烤手羽先、烤鮭魚丼、可爾必思，下周為燒炙起士蝦、塔塔醬牡蠣盛、香酥脆脆雞、檸檬紅茶，11月24日至11月27日為焦糖鮭魚、塔塔薯條、海味爆表味噌湯、濃厚系奶茶。

