ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

12萬人逛旅展　老爺晶華業績破千萬！可樂旅遊逾5位百萬刷手下單

▲2025ITF台北國際旅展今（9日）人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025ITF台北國際旅展今（9日）人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2025ITF台北國際旅展進入倒數第二天，據主辦方統計，今（9日）湧入123,654人入場，比去年增1.26%，而飯店餐券、住宿券、出國行程仍是民眾搶購主力。其中，老爺酒店集團、晶華飯店集團今天現場業績均為1000萬元；可樂旅遊「百萬刷手」更是超過5筆。

▲2025ITF台北國際旅展今（9日）人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今天收假日天氣好，台北國際旅展現場湧入逾12萬人逛展。（圖／記者彭懷玉攝）

收假日天氣好，台北國際旅展現場湧入逾12萬人逛展，一樓國外區和四樓國內區人頭鑽動，飯店、旅行社也陸續公布今日業績戰況。其中，老爺酒店集團今天現場業績達1,000萬，三天累積下來現場銷售逼近7,000萬元，加線上旅展累積突破1.8億元。

老爺酒店表示，團購除熱銷商品「聯合住宿券」與「聯合餐飲券」外，知本老爺酒店「6,999元雙人抗漲住宿券」與「9,999元四人好行住宿券」，買10送1，皆可享一泊二食並加贈接駁服務。北投老爺酒店則推出「5,999元景緻客房住宿券」買10送1，指定日期再加碼贈送一位不佔床孩童免費入住。

而晶華飯店集團今日現場同樣賣出千萬佳績。寒舍集團則指出，今日現場業績500萬元，其中以喜來登的餐券最受青睞，主力在十二廚的平日下午茶、平日自助午餐。

另外，陸續公布業績的還有：海霸王集團1200萬元、凱撒集團800萬元、圓山飯店733萬元。

▲2025ITF台北國際旅展今（9日）人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊、可樂旅遊買氣熱絡。（圖／記者彭懷玉攝）

至於旅行社部分，雄獅旅遊表示，旅展現場買氣熱絡，業績較去年同期成長逾2成。熱銷地區依序為日本、歐洲及紐澳，其中以日本占最大宗。由於北海道航班機位充足，現場以冬季賞雪及溫泉行程詢問度最高；紐澳則受寒假親子族群青睞，相關行程買氣同樣亮眼。今年實體旅展整體業績預計較去年同期成長3成。

明（10日）旅展最終日，雄獅加碼推驚喜優惠，口袋名單推薦「北海道破冰船5日」旅展限定價38,900元起，現場再折2,000元；「秒購特選土耳其11日」一口價42,900元；「雪梨跨年煙火餐廳7日」旅展現場價123,800元起。

▲2025ITF台北國際旅展今（9日）人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今（9日）旅行社前湧入眾多比價人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

可樂旅遊則說，累積3日整體業績較去年同期成長逾35%，「百萬刷手」更是超過5筆。自由行則因市場需求持續旺盛，買氣大爆棚，現場排隊人龍綿延不絕。

可樂旅遊指出，熱賣商品第一名為日本，其中冬季限定商品更是穩坐冠軍寶座，像是北海道滑雪、東北藏王樹冰等；緊接在後則是歐洲，又以南歐為最熱門，包含義大利、西班牙、葡萄牙。

受惠於政府普發萬元加持，萬元左右商品成交率非常高，小資族可以參考韓國「買一送一、易起趣濟州5日」18,888元起，或是越南「嗨玩中越雙城5日」15,888元起；另外，長線同樣推出旅展限定商品，「奧匈克斯10日」只要57,900元起。

加利利旅行社則說，光前兩天的報名數字就已超越去年旅展四天，加上截至目前的報名人數，較去年約成長30-40%。

關鍵字： 2025ITF台北國際旅展 ITF台北國際旅展 旅展 台北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【快閃22小時】黃仁勳搭私人飛機離台

推薦閱讀

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

體驗投煤練習！12輛經典火車頭齊聚苗栗

體驗投煤練習！12輛經典火車頭齊聚苗栗

米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣

米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣

推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮

推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

台中「勤美草悟聖誕村」11/21開逛

桃園最新「大湖之森步道」月底啟用

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

12萬人逛旅展！老爺晶華賣破千萬

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

體驗投煤練習！12輛經典火車頭齊聚苗栗

米其林一星壽司店大閘蟹套餐開賣

推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮

老闆退休　必比登老字號「昶鴻麵點」熄燈

ITF旅展「挪威森林住宿券51折起」　春天酒店平日泡湯半價

九成體積都是料！晴光市場20元爆漿紅豆餅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366