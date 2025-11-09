12萬人逛旅展　老爺晶華業績破千萬！可樂旅遊逾5位百萬刷手下單

▲2025ITF台北國際旅展今（9日）人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2025ITF台北國際旅展進入倒數第二天，據主辦方統計，今（9日）湧入123,654人入場，比去年增1.26%，而飯店餐券、住宿券、出國行程仍是民眾搶購主力。其中，老爺酒店集團、晶華飯店集團今天現場業績均為1000萬元；可樂旅遊「百萬刷手」更是超過5筆。

▲今天收假日天氣好，台北國際旅展現場湧入逾12萬人逛展。（圖／記者彭懷玉攝）



收假日天氣好，台北國際旅展現場湧入逾12萬人逛展，一樓國外區和四樓國內區人頭鑽動，飯店、旅行社也陸續公布今日業績戰況。其中，老爺酒店集團今天現場業績達1,000萬，三天累積下來現場銷售逼近7,000萬元，加線上旅展累積突破1.8億元。

老爺酒店表示，團購除熱銷商品「聯合住宿券」與「聯合餐飲券」外，知本老爺酒店「6,999元雙人抗漲住宿券」與「9,999元四人好行住宿券」，買10送1，皆可享一泊二食並加贈接駁服務。北投老爺酒店則推出「5,999元景緻客房住宿券」買10送1，指定日期再加碼贈送一位不佔床孩童免費入住。

而晶華飯店集團今日現場同樣賣出千萬佳績。寒舍集團則指出，今日現場業績500萬元，其中以喜來登的餐券最受青睞，主力在十二廚的平日下午茶、平日自助午餐。

另外，陸續公布業績的還有：海霸王集團1200萬元、凱撒集團800萬元、圓山飯店733萬元。

▲雄獅旅遊、可樂旅遊買氣熱絡。（圖／記者彭懷玉攝）



至於旅行社部分，雄獅旅遊表示，旅展現場買氣熱絡，業績較去年同期成長逾2成。熱銷地區依序為日本、歐洲及紐澳，其中以日本占最大宗。由於北海道航班機位充足，現場以冬季賞雪及溫泉行程詢問度最高；紐澳則受寒假親子族群青睞，相關行程買氣同樣亮眼。今年實體旅展整體業績預計較去年同期成長3成。

明（10日）旅展最終日，雄獅加碼推驚喜優惠，口袋名單推薦「北海道破冰船5日」旅展限定價38,900元起，現場再折2,000元；「秒購特選土耳其11日」一口價42,900元；「雪梨跨年煙火餐廳7日」旅展現場價123,800元起。

▲今（9日）旅行社前湧入眾多比價人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



可樂旅遊則說，累積3日整體業績較去年同期成長逾35%，「百萬刷手」更是超過5筆。自由行則因市場需求持續旺盛，買氣大爆棚，現場排隊人龍綿延不絕。

可樂旅遊指出，熱賣商品第一名為日本，其中冬季限定商品更是穩坐冠軍寶座，像是北海道滑雪、東北藏王樹冰等；緊接在後則是歐洲，又以南歐為最熱門，包含義大利、西班牙、葡萄牙。

受惠於政府普發萬元加持，萬元左右商品成交率非常高，小資族可以參考韓國「買一送一、易起趣濟州5日」18,888元起，或是越南「嗨玩中越雙城5日」15,888元起；另外，長線同樣推出旅展限定商品，「奧匈克斯10日」只要57,900元起。

加利利旅行社則說，光前兩天的報名數字就已超越去年旅展四天，加上截至目前的報名人數，較去年約成長30-40%。