ITF旅展爆10萬人潮！「百萬刷手」搶訂極光、歐洲團　日本最夯

▲2025ITF台北國際旅展迎來首個周末日。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

ITF台北國際旅展今（8日）迎來首個周末日，單日就有超過10萬8000人湧入，1樓海外展區不僅有各海外館分享最新旅遊資訊，旅行社業者也推出多重優惠吸客。可樂旅遊表示，今日現場出現3筆「百萬刷手」，以購買極光、歐洲產品為主。

▲可樂旅遊攤位。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊表示，今天現場買氣熱絡，整體銷售表現較去年同期成長超過3成。最受歡迎的目的地前三名依序為日本、韓國及歐洲，歐洲部分又以南歐的西班牙、葡萄牙及義大利行程詢問度最高。

今日現場更出現3筆「百萬刷手」，分別購買「加拿大黃刀鎮極光」、「芬蘭極光」及「歐洲西葡」行程，顯現民眾對長程線主題行程的高度需求。

隨著明日迎來旅展最後的周末假期，可樂旅遊預期買氣將持續攀升。因應東北亞日本與韓國即將進入雪季，現場同步推出「滑雪會上癮」主題商品，主打小班制分級教學，旅展現場下單指定出發日期可享最高現省逾1萬元優惠。

▲雄獅旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

雄獅旅遊則表示，旅展第二天業績對比去年同期成長超過2成，觀察以寒假、過年區段最為熱銷；熱門目的地榜單中，日本穩坐冠軍，其中北海道破冰船行程買氣最旺，北歐極光旅程緊追在後，奧捷經典路線位居第三。此外，主題旅遊表現突出，包括肯亞、富士山登山及雪梨馬拉松等行程，受ITF旅展熱潮帶動，訂單已延伸至明年暑假。

雄獅旅遊也表示，預期旅展第三天人潮將持續湧現，可望延續買氣熱度，雄獅旅遊加碼祭出優惠口袋商品，泰國6日免萬元、過年首爾滑雪樂園5日 3萬9888元起、葡萄牙半自助11日6萬9900元起、香港海港城跨年煙火3日 1萬7800元起，第二人再減3千元。

▲五福旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

五福旅遊表示，今天單日業績較去年同期成長三成，更有民眾現場刷下50萬購買郵輪行程。綜合來看，最受歡迎的目的地以日本為主，越南居次，同時也觀察到自由行漸漸成為年節選擇。

易飛旅遊則表示，受惠於政府普發萬元政策挹注買氣，今天單日整體業績較去年同期成長近三成。其中，日本、韓國「賞雪、玩雪行程」人氣最旺；日韓、港澳及東南亞自由行商品銷售表現同樣亮眼，買氣強勁。此外，2026年春節共有9天連假，也帶動土耳其、奧捷等熱門長線產品買氣。

▲KKday攤位。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday則表示，目前熱賣商品前五名依序為日本機票、韓國機票、富士山一日遊、各國SIM卡、桃園機場接送。為回饋廣大旅客支持，將陸續下殺每日機票，包括酷航北海道6日機票6388元起、樂桃東京5日機票7999元起。

而今年首次參展的「Asia Yo」則表示，今天旅展現場營業額與前日相比增加40%，熱銷產品第一為日本運動旅遊，受年底旅遊旺季影響，眾多旅客喜愛滑雪行程。