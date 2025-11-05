ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中花毯節可愛爆表！飛天小女警領軍　泡泡水霧打造奇幻打卡點

▲主花毯高達18米、直徑60米，若融入泡泡與水霧特效，白天繽紛、夜晚夢幻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

每年最讓中台灣期待的花卉盛典！2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至30日在台中新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，23天的展期橫跨4個週末假期。今年主題驚喜十足，主辦單位與卡通頻道攜手合作，讓「飛天小女警」化身花毯主角，把可愛爆表的動畫世界搬進現實，預料將掀起全民打卡熱潮。

開箱記者會今（5）日熱鬧登場，台中市副秘書長張大春與觀旅局長陳美秀聯袂出席，一登場就被「飛天小女警」大型人偶萌翻全場。花花、泡泡、毛毛三姊妹揮著拳頭、比著勝利手勢，伴隨音樂節奏登台，瞬間引爆歡呼。張大春笑說：「今年花毯節真的很有戲！」

記者會現場搶先公開今年的主花毯，高達18公尺、直徑達60公尺，是歷年來規模最大的一次。花毯以反派角色「魔人啾啾」的秘密基地為設計靈感，綠意花海中巨型基地造型搶眼，頂端噴出繽紛泡泡與水霧，每半小時自動上演動態秀，燈光、機械、音效同步變化，夢幻又科技感十足。民眾可親眼目睹飛天小女警「飛上天拯救小鎮村」的經典畫面，彷彿置身動畫世界。

沿著展區步道走進去，還能看見一處處經典場景重現——甜甜圈店、盪鞦韆、飛天小女警的家、市政廳與小鎮街角，全都以花藝、裝置藝術打造而成。家長們忙著幫小孩拍照，情侶們在花牆前自拍留念，一旁的攝影師捕捉著人與花的互動。觀旅局長陳美秀笑說：「這次花毯節是最可愛、也最有故事感的一屆。」

除了主角，觀眾還能與各種動畫角色不期而遇。從好人陣營的尤教授、小鎮村市長、會說話的狗，到反派粗暴小子、壞死幫派、「他」等角色立牌，都藏身花海間，現場除了看花，也能「買好買滿」。限定主題館販售超過200種周邊商品與在地農特產，從飛天小女警聯名玩偶、文具，到新社香菇太空包、柑橘果凍、小農水果禮盒應有盡有。

更特別的是，館內設有DIY體驗區，大小朋友可親手製作飛天小女警造型香氛花圈，帶回家的不只是紀念，更是一份親手創造的回憶。今年花毯節也融入「永續共創」理念。觀旅局與在地社區合作，由長者與幼童共同創作花藝作品，活動期間於會場展出，閉幕後再回歸社區，延續美學與情感的循環。陳美秀強調，這不只是花的盛會，更是人與土地共生的展現。

張大春表示，花毯節不僅是一場觀光活動，更是城市文化的延伸。從花卉設計到動畫主題、從地方小農到藝術共創，都是台中城市創意力的展現。「希望遊客能從每一朵花、每一個角色的背後，看見台中的活力與溫度。」隨著花毯節進入倒數，活動方也提醒民眾，由於假期人潮可觀，建議搭乘接駁車前往。11月8日起，花香、泡泡、水霧與歡笑聲，將在新社山城間交織成最繽紛的秋日風景。

 


花卉盛典 台中國際花毯節 花海盛會 新社花海

故宮文物渡海來台的故事　陽明海運文化基金會〈乘船而來〉展出

台中花毯節可愛爆表　泡泡水霧打造奇幻打卡點

王品集團搶普發現金商機大方送菜

60坪大空間每天只接待一組旅客！

雙11餐飲優惠！豬排定食現省66元

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

谷關「滑水道露天溫泉」群山環抱！

星級飯店「萬元放大術」整理包

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

台中花毯節可愛爆表　泡泡水霧打造奇幻打卡點

