台中最新「小王子玫瑰園」免費開放　2萬朵、23種玫瑰浪漫盛開

▲台中東海大學11月迎來一座全新地標「小王子的玫瑰園」。（圖／古典玫瑰園提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

安東尼・聖修伯里筆下的《小王子》感動無數人，如今這份純真與浪漫也在台中綻放。台中東海大學11月迎來一座全新地標「小王子的玫瑰園」，園區占地近2,000坪，種植23個品種、約2萬株玫瑰，由東海大學傑出校友、藝術家暨古典玫瑰園創辦人黃騰輝捐贈，並開放民眾免費參觀。

▲玫瑰園坐落在東海湖畔，以兩萬朵玫瑰拼織出雙朵巨型玫瑰意象。

玫瑰園坐落在東海湖畔，以兩萬朵玫瑰拼織出雙朵巨型玫瑰意象，不僅慶祝東海大學70周年，也成為台中新興的浪漫景點。黃騰輝表示，花園設計的主題是「兩朵獻禮」，一朵獻給母校東海，作為70周年的祝福；另一朵獻給他生命中的精神導師《小王子》。園中設有兩座雕塑作品，分別是〈小王子擁抱狐狸〉象徵愛、責任與永恆的守護；〈小王子凝視遠方〉則代表夢想與愛的追尋。

▲▼雕塑品分別是〈小王子擁抱狐狸〉象徵愛、責任與永恆的守護；〈小王子凝視遠方〉則代表夢想與愛的追尋。

業者說，這片花園誕生的過程堪稱一場奇蹟。因東海的紅土貧瘠且酸性強、牧場風勢又大，並不適合種植花卉，更別說是玫瑰。然而，自2024年9月起，團隊從設計、翻土、調整酸鹼值、建置灌溉系統，到親手種下20餘種台灣老欉玫瑰，終於讓荒地化作花園，萬朵玫瑰在信仰的光裡盛放。

▲▼「東海-小王子玫瑰園」共栽種23種玫瑰，11月正式開放。

「東海-小王子玫瑰園」共栽種23種台灣常見玫瑰，包括初戀、月光石、奇蹟、日出、紅香檳、頑皮豹、藍寶石、黑美人、和平、日光等品種。園區於11月1日正式開放，由東海大學管理。業者表示，由於是新建的玫瑰園，還需要1-2年的時間成長茁壯，目前並沒有收費的計畫，邀民眾一同見證花園的蛻變。

關鍵字： 台中旅遊 小王子的玫瑰園 東海-小王子玫瑰園 東海大學 玫瑰園

