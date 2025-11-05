ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
士林官邸菊展11/28登場！夢花園、熱氣球15大展區　手作課免費上

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北年末壓軸花季「士林官邸菊展」將於11月28日在士林官邸公園登場。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台北年末壓軸花季「士林官邸菊展」要來了！今年將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，打造夢花園、熱氣球等15個風格迥異的展區，假日期間，還有菊花香氛蠟燭等體驗課程可以報名參加，費用全免。

▲2025士林官邸菊展~藝菊圓夢。（圖／北市公園處提供）

▲2025士林官邸菊展主題為「藝菊圓夢」。（資料照／北市公園處提供）

公園處表示，2025士林官邸菊展主題「藝菊圓夢」，運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出一場關於夢想與堅持的花卉旅程，藉此象徵追夢的歷程，無論年齡大小，都能在花海中找回那個勇敢築夢的自己。

值得一提的是，今年首次邀請三位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材創作裝置藝術，讓花藝與當代藝術相互輝映，為展覽注入新視角與層次感，是今年一大亮點。

其中，花蓮地景藝術家撒部．噶照老師將既有「水流」裝置藝術延伸製作出以風和光為主題的「風起光湧」，透過微風吹過，光影和聲音一起舞動，帶來自然的能量及生命力。

在中式庭園的「幸福．憩家園」展區中，也能看到小亨利藝術家打造的「流光之巢」作品，以竹的柔韌性與可塑性，透過交織與彎曲技法勾勒出層層環抱的穹頂，彷彿自然中的「鳥巢」，呼應世人追求家庭溫暖和諧的夢想。

▲2025士林官邸菊展~藝菊圓夢。（圖／北市公園處提供）

▲2025士林官邸菊展遊園地圖，點圖放大。（圖／北市公園處提供）

園藝管理所主任吳旻靜補充，從士林官邸花卉大道起步，遊客將依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑、象徵蛻變的蝴蝶意象，再走入代表幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界，展開一段追尋心願的旅程。整條動線如同人生的時間軸，串連起築夢的每一個階段，沿途綻放的菊花，宛如生命歷程映照在成長的每個時刻。

▲「2023士林官邸菊展」明（24日）起登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲士林官邸菊展為「花IN台北」系列的壓軸花季，由公園處園藝團隊全心投入的年度鉅作。（資料照／記者彭懷玉攝）

為讓民眾更認識花藝，今年規劃「菊藝五感體驗」系列課程，包含「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題，全為免費參加（需預收保證金200元，會在現場退還），共12場次。課程即日起至11月9日開放報名，錄取者將以通知信方式告知。

2025士林官邸菊展~藝菊圓夢
展期：11月28日至12月14日
活動地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）
開放時間：戶外展區8點至19點；室內展館8點30分至17點

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 士林官邸菊展 2025士林官邸菊展~藝菊圓夢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

