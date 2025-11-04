入秋玩阿里山！體驗鄒族9大部落文化　茶屋泡茶、品無菜單料理

▲阿里山優遊吧斯鄒族文化部落。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

入秋後的阿里山氣候涼爽宜人，正是上山賞景、體驗部落文化的好時節。阿里山擁有來吉、樂野、達邦、特富野、里佳、山美、新美、茶山與逐鹿等9大鄒族部落，近年積極推出多元文化體驗活動，讓遊客不只看山林風光，還能深度感受原民魅力。

▲優遊吧斯鄒族文化部落提供多元文化體驗，還能欣賞原民歌舞。

位於樂野部落的「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」是最受歡迎的景點之一。園區以多元方式展現鄒族文化，遊客可體驗手工愛玉DIY，親手搓洗愛玉籽、製作天然甜品；還能聆聽勇士講述傳統故事、品嚐香氣四溢的烤肉，並親自杵打小米麻糬，體驗真實的原民生活情境。

喜愛茶與咖啡的旅客則可參加茶鄉體驗套裝行程。茶師會在鄒式茶屋中沖泡阿里山烏龍茶，傳授正統泡茶技巧；手工咖啡DIY則從採豆、烘焙到手沖，每一步都在達人指導下完成，讓人對阿里山咖啡風味有全新認識。

▲▼FKUO山芙蓉茶業能享用無菜單料理。

午後可到位於海拔約1200公尺的「I MI NE NU咖啡館」歇腳，一邊眺望層疊山巒，一邊享用咖啡與甜點，享受悠閒時光。想動手做紀念品的旅客可前往「金皮雕工作室」，體驗皮雕敲印上色的樂趣，打造獨一無二的鑰匙圈或手環；在「FKUO山芙蓉茶業」則能享用部落無菜單料理，並於森林茶席中品茗，沉浸大自然氛圍。

▲▼頂湖步道。

若想親近自然，可沿「迷糊步道」漫步於竹林間，跟隨「湯爺爺」導覽探索生態奧秘，吸收滿滿芬多精；或選擇「頂湖步道」環狀路線，沿途欣賞杉木林、孟宗竹林與茶園景致，感受阿里山的層層綠意。