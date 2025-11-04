ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

入秋玩阿里山！體驗鄒族9大部落文化　茶屋泡茶、品無菜單料理

▲▼阿里山。（圖／嘉義縣政府提供）

▲阿里山優遊吧斯鄒族文化部落。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

入秋後的阿里山氣候涼爽宜人，正是上山賞景、體驗部落文化的好時節。阿里山擁有來吉、樂野、達邦、特富野、里佳、山美、新美、茶山與逐鹿等9大鄒族部落，近年積極推出多元文化體驗活動，讓遊客不只看山林風光，還能深度感受原民魅力。

▲▼阿里山。（圖／嘉義縣政府提供）

▲優遊吧斯鄒族文化部落提供多元文化體驗，還能欣賞原民歌舞。

位於樂野部落的「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」是最受歡迎的景點之一。園區以多元方式展現鄒族文化，遊客可體驗手工愛玉DIY，親手搓洗愛玉籽、製作天然甜品；還能聆聽勇士講述傳統故事、品嚐香氣四溢的烤肉，並親自杵打小米麻糬，體驗真實的原民生活情境。

喜愛茶與咖啡的旅客則可參加茶鄉體驗套裝行程。茶師會在鄒式茶屋中沖泡阿里山烏龍茶，傳授正統泡茶技巧；手工咖啡DIY則從採豆、烘焙到手沖，每一步都在達人指導下完成，讓人對阿里山咖啡風味有全新認識。

▲▼阿里山。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼FKUO山芙蓉茶業能享用無菜單料理。

▲▼阿里山。（圖／嘉義縣政府提供）

午後可到位於海拔約1200公尺的「I MI NE NU咖啡館」歇腳，一邊眺望層疊山巒，一邊享用咖啡與甜點，享受悠閒時光。想動手做紀念品的旅客可前往「金皮雕工作室」，體驗皮雕敲印上色的樂趣，打造獨一無二的鑰匙圈或手環；在「FKUO山芙蓉茶業」則能享用部落無菜單料理，並於森林茶席中品茗，沉浸大自然氛圍。

▲▼阿里山。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼頂湖步道。

▲▼阿里山。（圖／嘉義縣政府提供）

若想親近自然，可沿「迷糊步道」漫步於竹林間，跟隨「湯爺爺」導覽探索生態奧秘，吸收滿滿芬多精；或選擇「頂湖步道」環狀路線，沿途欣賞杉木林、孟宗竹林與茶園景致，感受阿里山的層層綠意。

關鍵字： 嘉義旅遊 阿里山 阿里山旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【信義豪宅雙屍案新進展】9億CEO大量購毒！清秀女藥頭落網

推薦閱讀

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

北市飯店「普發萬元住房專案」

北市飯店「普發萬元住房專案」

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

11月餐飲優惠！吃到飽111元

饗食天堂林口三井店今開幕

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

6旅遊業者「普發萬元優惠」

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

身分證對中「4個1」現折1111元

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

熱門行程

最新新聞更多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366