雙11必搶樂天旅遊5折快閃、滑雪加碼再9折　網紅分享省錢撇步

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

▲網紅徐海莉近期分享了她的「72小時玩沖繩」體驗，用「樂天旅遊」平台輕鬆搞定住宿與租車！（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

說到台灣人最愛去的國家，日本一定榜上有名，每隔一陣子沒去日本就會很想去，在日本街頭也常常見到台灣人，不過，上班族的假期有限、預算更是精打細算，沖繩是距離台灣最近的日本，從桃園機場飛只要1個半小時就能沈浸在日式氛圍了，知名網紅徐海莉近期分享了她的「72小時玩沖繩」體驗，強調只要善用日本第一訂房平台「樂天旅遊」平台就能輕鬆搞定住宿與租車，還能一次拿到多重優惠，去日本之旅變得更划算又零壓力！

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

▲透過「樂天旅遊」租車，輕鬆比價找到最划算的方案。

到沖繩玩交通也很方便，徐海莉建議抵達那霸機場後可直接租車，她透過「樂天旅遊」租了一輛車，租三天的費用只要16,000日幣，而且還包含了所有的保險，令她直呼「這價格太佛心！」徐海莉指出，從取車到還車都不需等待太久，讓旅程安排更彈性，她更驚訝地發現，現場幾乎都是日本人租車，「幾乎沒看到觀光客」，顯見這個平台在日本本地也很受信賴，更令人滿意的是，她租到的車竟然是幾乎全新的車款，里程數不到3,000公里，開起來超安靜又舒適，她也特別提到，樂天旅遊平台整合了大型連鎖品牌與日本在地租車業者，不僅選擇多元、價格透明，更能輕鬆比價找到最划算的方案。

在住宿部分，徐海莉笑說這趟旅程雖是臨時決定，原本因訂房太晚，在國際通旁訂到了一間商務型飯店「那霸東急 REI 飯店」，她坦言當時看到房價一度「下不了手」，幸好透過樂天旅遊享有9.5折優惠，三晚下來約台幣1萬4千多元，平均每晚僅4千多元，地點與品質來說相當划算。

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼口袋名單「沖繩蒙特利水療度假飯店」透過「樂天旅遊」App預訂同樣方案只要約12,000元，現省4,000元。

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

她也特別分享自己的口袋名單「沖繩蒙特利水療度假飯店」，這間擁有私人沙灘的海景飯店，是旅人心目中的夢幻住宿之一，她實際比價發現，若以明年5月底入住三天兩夜為例，一般訂房網價格約台幣16,822元，但透過「樂天旅遊」App預訂同樣方案只要約12,000元，現省4,000元，等於多住一晚都沒問題，徐海莉直呼：「用對平台真的能讓旅程住得更好、也更划算！」

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

樂天旅遊有訂房折扣，還能再疊加優惠券、點數回饋、以及信用卡回饋，等於一次享受「四重優惠」。

愛旅遊的徐海莉坦言，這趟「沖繩快閃行」讓她最驚艷的不是海景，而是「樂天旅遊」的超強優惠疊加機制，真的讓她「省超多！」她分享，以往在其他訂房網站通常只能使用單一優惠，但樂天旅遊不僅有訂房折扣，還能再疊加優惠券、點數回饋、以及信用卡回饋，等於一次享受「四重優惠」，結帳金額往往比標價便宜許多。她特別推薦，現在正值雙11活動期間，只要透過樂天旅遊下訂飯店，可享7.5折優惠，有些方案再搭配點數回饋折抵，甚至能省下好幾千元，有了這樣的優惠組合，不管是快閃日本或長途旅行，第一步一定會先上樂天旅遊比價再出手。

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

樂天旅遊全中文介面，使用者可以直接開啟馬上上手。

不只價格優惠，徐海莉還大方分享她的「省錢撇步」，她提醒訂房的時候一定要點到結帳的最後一頁，因為最終價比比價網站或Google map顯示的價格還低！透過樂天旅遊累積賺到的樂天點數可以跨平台使用，除了可用於下次旅遊折抵，還可以用於樂天其他服務，CP值直接拉滿，想要省得更多，關鍵就是越早訂越划算，提早規劃、提早下訂不僅能搶到熱門房型，也能用最低價入手，同時，平台的設計考量到台灣用戶需求，採用了全中文介面，讓使用者可以直接開啟馬上上手。

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

▲「樂天旅遊」平台上的旅遊內容皆是由日本在地同仁撰寫。

此外，「樂天旅遊」平台收錄超過數萬間日本飯店，住宿選擇非常多樣化，除了一般星級飯店、商務旅館、渡假村，甚至包含豪華露營、日式旅館、湯屋等都訂得到，還有特色住宿方案，即可選擇包含如一泊二食、餐點選擇、體驗活動、票券等，還可搭配優惠券享受額外折扣，更重要的是，裡面還有日本在地旅遊指南，由日本在地專業夥伴撰寫，包含行程規畫建議、特色住宿資訊、以及各種旅遊靈感，深入了解及體驗當地住宿與活動。

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

▲10/31~11/12上樂天旅遊官網及APP就能搶到雙11限時5折快閃優惠券。

樂天旅遊」更搭上年度雙11優惠，10/31~11/12上樂天旅遊官網及APP就能搶到雙11限時5折快閃優惠券，雙11當天，更有額外11%折扣。針對冬季旅遊熱潮，平台特別推出日本滑雪行程優惠，預訂長野、新潟、北海道、群馬等熱門滑雪地區的住宿，再享額外9折優惠，若是新註冊會員，還能再領取95折折扣，輕鬆用最划算的價格訂到心儀飯店，徐海莉笑說：「這樣省下的錢剛好可以拿去日本逛街血拼！」

還不趕緊去下載樂天旅遊APP搶優惠！

▲▼樂天旅遊,雙11,5折優惠。（圖／樂天旅遊提供）

▲樂天新註冊會員，還能再領取95折折扣。

