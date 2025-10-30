3電商優惠一覽！訂遊輪送豪華露營　住星野集團飯店1750元起

▲預訂麗星郵輪探索星號送豪華露營。（圖／高雄港務分公司）

記者蔡玟君／綜合報導

台北國際旅展將從11月7日起登場，出國優惠不斷釋出。本篇整理出3間旅遊電商推出優惠，預訂遊輪行程就送豪華露營，喜歡出國跑馬拉松的旅客，業者也有保證名額可參加，搭配機票免萬元、機場接送買一送一、住宿金等優惠，讓精打細算的旅客也能用小資價出國玩。

▲台灣有許多特色豪華露營。（圖／AsiaYo提供）

AsiaYo

AsiaYo今年首次參加台北國際旅展，並從即日起至11月11日推出線上旅展。平台主打「海陸雙享」優惠，只要旅展期間訂購探索星號郵輪航次，即可免費贈送價值破萬的台灣奢華露營行程，包含荒野半島、斷橋部落、鳳凰·森之鳴等知名奢華露營園區一泊二食，每日限量下殺每人9000元，即可一次獲得沖繩、石垣島的四天三夜海上豪華郵輪行程與台灣陸上奢華露營一泊二食。

台灣人最喜歡的日本飯店品牌之一「星野集團」在AsiaYo也能訂得到，平台集合星野旗下所有特色品牌，旅展價1750元起就可入住。業者也推出日本一日遊行程下殺5折起優惠，地點包括富士山、河口湖絕景、京都奈良、高山與白川鄉一日遊，最低千元有找。

▲出國跑馬拉松的旅客越來越多。（圖／AsiaYo提供）

隨著出國滑雪、跑馬拉松行程越來越受歡迎，業者也推出多種運動旅遊選擇。如新潟滑雪五日遊，指定出發日最高現折1萬，包含全程交通接駁、1人即可成團。每年上萬人報名的北海道函館馬拉松、札幌馬拉松、富士山馬拉松、鹿兒島馬拉松、姬路城馬拉松、韓國大邱馬拉松，AsiaYo皆取得保證參賽特留權，推出眾多參賽權＋住宿的獨家組合，其中函館馬拉松三天二夜9750元起、韓國大邱馬拉松三天兩夜4950元起，旅展期間運動旅遊指定產品加贈eSIM吃到飽。

▲日本是台灣人最喜歡的出國目的地。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday

旅遊電商平台KKday線上旅展加上雙11優惠，從即日起正式開跑！優惠包括每日整點全球人氣旅遊商品買一送一、超值機票一口價、各國必備SIM卡天天1元瘋搶、全球飯店5折起等。今年台北國際旅展現場業者也設有攤位，力推日韓泰越港澳機票萬元有找，另有機加酒、迷你團商品現場下單還可現折2000元。

KKday線上旅展從即日起至11月12日為止，全球人氣旅遊體驗商品祭出買一送一於每天上午11點限量開搶，主推日韓樂園景區門票、日本與泰國一日遊行程，還有首爾與桃園機場接送。中午12點與下午3點分別開賣超值海外機票與1元SIM卡。

至於ITF四天旅展現場，KKday也預告，將每天機動銷售價格不到萬元的日本、韓國、泰國、越南、港澳機票，另針對偏好深度旅遊、有獨立包車和客製化行程需求的旅客，現場也將下殺開賣「KKday迷你團」。

迷你團首推「樂活沖繩機加酒＆旅遊行程自由配 4 日」，每人1萬5900元起；「富國島五星機加酒＆旅遊行程5日」，每人2萬4500元起，並將加碼推出迷你團每人折扣2000元，再加贈雙北-桃園機場送機。

樂天旅遊

樂天旅遊（Rakuten Travel）正式宣布擴大全球飯店預訂服務，讓旅客可於多元目的地預訂超過40萬間住宿。樂天旅遊先前專注於日本入境與國內旅遊，以及日本出境旅遊服務，此次平台升級後，旅客可預訂全球各地飯店、度假村與特色住宿。



全新的全球飯店平台提供透明價格，於一開始即清楚顯示包含所有稅費的最終價格，並提供直覺的搜尋、比較與預訂介面，支援 8 種語言，包括英語、簡體中文、繁體中文（香港與台灣）、韓語、泰語、印尼語與越南語，協助旅客更輕鬆高效完成預訂。

同時從10月31日起至12月31日為止，於樂天旅遊輸入優惠碼「RMONKEYSWIN」，即可獲得新台幣1000元的日本住宿金，限量前1000名。