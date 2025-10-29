配合非洲豬瘟防疫　南機場夜市店家營業調整一次看

▲曉迪筒仔米糕。（圖／／Darren 蘋果樹）

記者黃士原／台北報導

因應非洲豬瘟防疫，中央政府宣布全國豬隻禁運禁宰令再延長10天，由於沒豬肉可賣，小吃業者相繼店休，南機場夜市粉專也公告，部分販售豬肉產品的店家將進行暫停販售或調整品項，像是銘鄉豬高飯公休到11月3日，徠徠水餃則是休至解禁運宰為止。

台中市一養豬場爆發非洲豬瘟病例，農業部馬上實施「禁運禁宰」5天，並全面禁止廚餘養豬，日前行政院長卓榮泰再宣布，為防堵疫情，禁令再延長10天。面對無豬肉可賣，全台小吃業者都受到衝擊，南機場夜市部分販售豬肉產品的店家，也進行暫停販售或調整品項，以下相關資訊。

▲銘鄉豬高飯。（圖／取自台北好市發聲臉書）

●銘鄉豬高飯：10/27–11/3 公休

●曉迪筒仔米糕：售完為止，售完公休

●鈺師傅生煎包：豬肉產品售完為止，另推出新品【牛肉包】

●賢記麵疙瘩：豬肉品項售完為止，其餘品項正常販售

●胖媽牛肉麵：豬肉品項售完為止，其餘品項正常販售

●阿亮水餃：售完為止，售完公休

●來來水餃：公休至解禁運宰為止

●秀昌水餃：10/27–10/31 公休(後續視情況而定)

●錦記蒸餃：售完為止，售完公休

●黃媽媽二代福州胡椒餅：售完為止，售完公休

●林記米粉湯：豬肉品項售完為止，其餘品項正常販售

●小龍鳳：豬肉品項售完為止，其餘品項正常販售

●榕樹下排骨大王：豬肉品項售完為止，其餘品項正常販售

▲彰化阿三肉圓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，彰化兩大排隊名店「阿三肉圓」與「阿璋肉圓」上周就宣布暫停營業兩周，預計最快11月8日重新開張。今年進榜必比登的蘇來傳（蘇家肉圓油粿），因為非洲豬瘟疫情影響，為了安全起見，自10月25日就暫停營業，等狀況穩定、安全無虞，再開門營業。

其他店休的知名小吃還有台北的徠徠水餃店、黃記魯肉飯、良記福臨魯肉飯、萬得富爸爸肉骨茶王中王，以及台南阿明豬心冬粉、彰化魚市場爌肉飯、高雄南豐滷肉飯、高雄梅家村排骨飯。