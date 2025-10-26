嘉義今年新開幕5景點！打卡童話城堡、農場　還有2000坪親子樂園

▲歐樂沃築夢城堡。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義今年有許多話題景點開幕，從童話城堡、馬賽克農場到童趣好玩的手作樂園應有盡有，《ETtoday新聞雲》就整理出今年新開幕的5個新景點，來看看你去了哪些。

歐樂沃築夢城堡

有「台版迪士尼城堡」美稱的嘉義「歐樂沃築夢城堡 Otherworld」，可說是今年嘉義新景點的人氣王，不管是網路熱度還是好拍度都超級高。

「歐樂沃築夢城堡」座落在嘉義大林的大埔美智慧園區，粉色外觀宛如童話世界中的公主居住的堡壘，又被網友封為「台版迪士尼城堡」。透過官網地圖可看到，除了主要的城堡建築外，園內還有旋轉木馬、咖啡廳、湖泊、市集等區域，讓旅客能拍得過癮。

▲歐樂沃築夢城堡地圖。（圖／翻攝自園區官網）

園內設有觀光工廠、互動體驗、歐風街景、DIY活動，以及ORT餐廳、代表咖啡廳的O Cafe，還有烘焙區，從體驗、玩樂、拍照打卡到購物一次滿足。

門票方面，歐樂沃築夢城堡向每人收費250元，包括歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次；持有身心障礙手冊者、嘉義縣／市之居民、65歲以上之年長者，憑身分證享200元優待票，亦提供歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次，90公分以下孩童免費。

▲嘉義新港海賊庄休閒農場最代表性的馬賽克牆。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

新港海賊庄休閒農場

從開幕前就討論度超高的「新港海賊庄休閒農場」已經開幕，不僅可以欣賞壯觀馬賽克牆，並結合農村食農教育、餐飲服務，打造深度農村遊新體驗。

▲▼新港海賊庄休閒農場以壁畫展現不同故事。

新港海賊庄休閒農場是由第三屆嘉義文化獎得主陶藝家謝東哲花費8年時間籌備，以大航海時代笨港的海商貿易據點為起點，結合歷史、人文與農村產業，展現嘉義在地文化能量，透過交趾陶、剪粘、馬賽克等工藝創作，結合農村食農教育，並融入嘉義優鮮農特產品、龍眼木窯烤披薩與烘焙麵包等特色體驗。

▲旅客也可以在此DIY。

其中園內在還沒開幕前就成為熱門攝影點的外牆，以500萬片馬賽克打造壁畫，雄偉壯觀，透過故事串聯，具備教育歷史功能的空間，讓遊客了解早期台灣歷史。

▲未來到嘉義又有新景點可去。

農場未來將與笨港媽祖文化、南故宮、板頭工藝村等周邊景點串聯，成為嘉義縣南笨港休閒農業園區的嶄新亮點，推動農業六藝，深化國際文化交流。

▲薰衣草森林Select北門驛店今（20日）正式開幕。（圖／業者提供）

薰衣草森林Select北門驛店

「薰衣草森林Select北門驛店」於10月20日正式開幕，經過2年半的修復，保留阿里山紅檜的原貌結構，並融合嘉義代表色「嘉義藍」與森林意象的「森林綠」，為日式百年木造建築帶來新詮釋。雄獅集團旗下的觀光列車「栩悅號」與「福森號」也納入北門驛停靠路線。

▲北門驛始建於明治43年（1910年），曾是阿里山森林鐵路與木材運輸的重要樞紐。（圖／業者提供）

▲薰衣草森林Select北門驛店販售林鐵聯名文創品及品牌自有香氛系列。（圖／業者提供）



「薰衣草森林Select北門驛店」結合鐵道文化與森林療癒，以「列車時光，咖啡共饗」為主題，打造出一個充滿歷史氛圍與在地特色的空間。店內保留阿里山紅檜木結構，並搭配古樸的木格窗與瓦頂，讓旅客在檜木香氣瀰漫的氛圍中，穿梭回百年前的鐵道時光。

▲北門驛店推出一系列特色飲品美食，包括砂鍋魚頭霜淇淋、薰衣草霜淇淋等。（圖／業者提供）



北門驛店推出一系列特色飲品美食，包括砂鍋魚頭霜淇淋、薰衣草霜淇淋、阿里山冷泡茶及香草奶茶等。此外，店內還販售「mojocoffee」的精品咖啡、來自「茶田35」的阿里山好茶、林鐵聯名文創品以及品牌自有香氛系列，透過香氣、咖啡與故事，重新連結人與土地之間的情感。

▲嘉義新開幕「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」有超巨大火雞肉飯扭蛋機。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

PON PON DIY絨毛玩偶手作店

全台首間沉浸式「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」近日在嘉義民雄開始試營運，由KHTOY打造的全新手作品牌進駐旗下絨毛玩偶旗艦館內，主打「DIY充棉＋縫紉」的全流程體驗，讓粉絲親手為玩偶注入靈魂，即日起試營運，10月30日正式開幕。

KHTOY全新推出的「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」以明亮溫馨的空間設計，營造親子共學的療癒氛圍，現場共超過20款原創角色，包括「消波塊」、「三角錐」、「檳榔」以及嘉義限定「火雞肉飯」系列，遊客可體驗從充棉、縫合到完成作品的全流程，挑戰「手作玩偶」的樂趣。

▲▼民眾可以在此體驗手作玩偶。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

其中最受注目的「火雞肉飯」主題系列，還附有「小黃瓜」、「醃蘿蔔」等可愛配菜角色，將台灣味以萌系造型完美呈現。為呼應台式主題，店內特別設計「內用自助餐DIY體驗區」，讓遊客能親手「擺盤」出屬於自己的火雞肉飯便當，從雞腿、花椰菜到香菇，每個細節都充滿台灣小吃的溫度。

▲還有「外帶區」可以做自己的火雞肉飯玩偶便當。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

想「外帶」的粉絲也可前往「外帶點餐區」，體驗劃單、結帳、取餐的真實流程。完成後還能將玩偶收納入透明外盒中，重現可愛版便當場景。

除了手作體驗外，「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」也推出以火雞肉飯為主題的超巨大扭蛋機，萌度爆表，吸引粉絲排隊打卡，想要手作可愛玩偶可不能錯過這處新景點。

▲全台首座好想兔樂園開幕。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

好想兔海洋探險島

全台首座「好想兔海洋探險島」也在嘉義，園區佔地超過2000坪，結合療癒系國民IP「好想兔」，設有6大主題場域、20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，民眾還能順遊故宮南院、蒜頭糖廠。

好想兔海洋探險島坐落太保，是全台唯一將「好想兔」結合海洋探險故事的室內樂園。針對親子旅客，館內設計出分齡遊戲區，適合各年齡層小朋友盡情探索。

▲▼樂園內有各種遊樂設施與球池。

遊樂設施方面，「想兔海洋世界」區域打造小朋友最喜歡的大型球池與溜滑梯；「想兔家家酒」則提供多樣化服飾讓小朋友能變裝成王子與公主，還有互動球池、蹦蹦床、闖關遊戲，讓小朋友在療癒的IP好想兔與小賤狗陪伴下盡情放電。全室內的空間不管是任何天氣都能在這裡盡情玩樂。

▲還有大型溜滑梯、公仔讓小朋友盡情奔跑、玩耍。

好想兔海洋探險島即日起至11月10日推出五大限定活動，凡單筆消費滿1000元即可獲得摸彩券，並將於11月10日抽出30位幸運得主；消費滿700元可獲得限量「好想兔精美提袋」一只，數量有限送完為止。