盤點10月登台的4家日本美食　吃北海道烤羊肉不用飛出國

▲日本成吉思汗大黑屋10/24開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本餐飲名店持續登台，光是10月就有4家開幕，分別是來自北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」、牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」、東京壽喜燒代表性老舖「すき燒割烹日山」，以及福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura」，讓民眾不用出國就能品嚐道地美食。

▲台灣大黑屋也是使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉。（圖／記者黃士原攝）

成吉思汗大黑屋

來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，前天正式開幕。餐廳跟日本一樣採用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉，單價260元起至750元，另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。（圖／記者黃士原攝）

大黑屋此次跨海登台，以不用飛北海道就能享受最道地的烤羊美味為目標，同樣使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕。（圖／取自IG：beef_lemon）

牛舌の檸檬

牛舌の檸檬有東京新宿總本店、淺草店與大阪店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。今年7月傳出即將登台，昨日正式開幕，餐廳共有5款套餐，售價900元至1300元。

5款套餐分別是使用牛舌最高等級部位炭火烤製的「極品牛舌牛排與厚切烤牛舌」（1000元）、「極品牛舌牛排與蔥醬厚切烤牛舌」（1000元）、「厚切烤牛舌與蔥醬厚切烤牛舌」（900元）、「極品牛舌牛排與A5等級黑毛和牛小排套餐」（1200元）、「極品牛舌牛排與A5黑毛和牛肩腰肉」（1300元）。

除了主菜，套餐還附有羽釜燜飯、牛舌湯、牛舌咖哩、味噌牛舌肉醬、山藥泥、沙拉。

▲為了讓客人能品嘗最佳品質與風味，日山特別訂製鑄鐵鍋、壽喜燒推車，由專人進行涮烤服務。（圖／記者黃士原攝）

すき燒割烹日山

東京壽喜燒代表性老舖「すき燒割烹日山」起源「日山畜產」，1935年開設，曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，台灣首店進駐新光三越信義新天地A4館，已於10月初開幕，和牛壽喜燒套餐每位1980元至4880元，即日起開放電話訂位。

▲涮烤好的壽喜燒會盛在碗裡，一碗是搭配豆腐、蒟蒻、四季豆、生蛋液，另一碗裡則有香菇、洋蔥、地瓜。（圖／記者黃士原攝）

日山以精選國寶級日山特選和牛，搭配多年秘製醬汁，強調「肉品即料理靈魂」的美味體驗，台北店結合旬味割烹料理、精選和牛，打造「極上・日山」、「金賞・日山」、「回味・日山」，以及午間限定「日山・壽喜燒」共4款套餐（價格1980元至4880元），內容包含酒肴、先付、造里、燒皿、特品、吸物、甘味，以及壽喜燒。

▲日本福岡人氣蛋包飯專賣店「Ikura（いくら）」即將登台。（圖／取自@omurice_ikura_official）

Ikura

福岡人氣蛋包飯專賣店Ikura，主打在鐵板上製作滑嫩濃郁的蛋包，上面還會烙印可愛的狗掌圖案，早已成為社交媒體上的熱門打卡餐廳。除了搭配番茄醬、奶油白醬、咖哩醬、和風蘿蔔泥醬，喜歡吃肉的消費者，還可選擇有加上漢堡排的蛋包飯。現在想吃不用飛出國，台灣首店已在10月23日開幕。

台灣首店與日本同樣提供4款套餐，分別為歐姆蛋漢堡排套餐（388元）、漢堡排蛋包飯套餐（388元）、漢堡排套餐（328元）與蛋包飯套餐（268元），每份套餐皆附有沙拉、白飯、湯品或飲料。