ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義「沉浸式手作樂園」開幕　有巨型火雞肉飯扭蛋機、做玩偶便當

▲▼PON PON DIY絨毛玩偶手作店。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

▲嘉義新開幕「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」有超巨大火雞肉飯扭蛋機。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

全台首間沉浸式「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」在嘉義民雄開幕啦！由KHTOY打造的全新手作品牌進駐旗下絨毛玩偶旗艦館內，主打「DIY充棉＋縫紉」的全流程體驗，讓粉絲親手為玩偶注入靈魂，即日起試營運，10月30日正式開幕。

KHTOY全新推出的「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」以明亮溫馨的空間設計，營造親子共學的療癒氛圍，現場共超過20款原創角色，包括「消波塊」、「三角錐」、「檳榔」以及嘉義限定「火雞肉飯」系列，遊客可體驗從充棉、縫合到完成作品的全流程，挑戰「手作玩偶」的樂趣。

▲▼PON PON DIY絨毛玩偶手作店。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

▲▼民眾可以在此體驗手作玩偶。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

▲▼PON PON DIY絨毛玩偶手作店。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

其中最受注目的「火雞肉飯」主題系列，還附有「小黃瓜」、「醃蘿蔔」等可愛配菜角色，將台灣味以萌系造型完美呈現。為呼應台式主題，店內特別設計「內用自助餐DIY體驗區」，讓遊客能親手「擺盤」出屬於自己的火雞肉飯便當，從雞腿、花椰菜到香菇，每個細節都充滿台灣小吃的溫度。

▲▼PON PON DIY絨毛玩偶手作店。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

▲▼還有「外帶區」可以做自己的火雞肉飯玩偶便當。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

▲▼PON PON DIY絨毛玩偶手作店。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

想「外帶」的粉絲也可前往「外帶點餐區」，體驗劃單、結帳、取餐的真實流程。完成後還能將玩偶收納入透明外盒中，重現可愛版便當場景。

除了手作體驗外，「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」也推出以火雞肉飯為主題的超巨大扭蛋機，萌度爆表，吸引粉絲排隊打卡，想要手作可愛玩偶可不能錯過這處新景點。

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲全台首座好想兔樂園開幕。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

此外，嘉義還有全台首座「好想兔海洋探險島」，園區佔地超過2000坪，結合療癒系國民IP「好想兔」，設有6大主題場域、20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，民眾還能順遊故宮南院、蒜頭糖廠。

好想兔海洋探險島坐落太保，是全台唯一將「好想兔」結合海洋探險故事的室內樂園。針對親子旅客，館內設計出分齡遊戲區，適合各年齡層小朋友盡情探索。

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼樂園內有各種遊樂設施與球池。

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

遊樂設施方面，「想兔海洋世界」區域打造小朋友最喜歡的大型球池與溜滑梯；「想兔家家酒」則提供多樣化服飾讓小朋友能變裝成王子與公主，還有互動球池、蹦蹦床、闖關遊戲，讓小朋友在療癒的IP好想兔與小賤狗陪伴下盡情放電。全室內的空間不管是任何天氣都能在這裡盡情玩樂。

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼還有大型溜滑梯、公仔讓小朋友盡情奔跑、玩耍。

▲▼嘉義好想兔探險島樂園。（圖／嘉義縣政府提供）

好想兔海洋探險島即日起至11月10日推出五大限定活動，凡單筆消費滿1000元即可獲得摸彩券，並將於11月10日抽出30位幸運得主；消費滿700元可獲得限量「好想兔精美提袋」一只，數量有限送完為止。

關鍵字： 嘉義旅遊 親子旅遊 PON PON DIY絨毛玩偶手作店 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

推薦閱讀

隱藏老相館陪伴花蓮新城鄉超過70年！

隱藏老相館陪伴花蓮新城鄉超過70年！

「微醺大飯店」落腳高雄哈瑪星大樓

「微醺大飯店」落腳高雄哈瑪星大樓

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人參加

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人參加

玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！

玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包

「誠品角落」池上重現　創辦人吳清友紀念展開幕

「誠品角落」池上重現　創辦人吳清友紀念展開幕

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

璞旅線上旅展「台北住2晚免4千元」

璞旅線上旅展「台北住2晚免4千元」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

UG全新2店開幕優惠出爐

北投「4溫泉飯店線上旅展」優惠一覽

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

全新「嵐山小火車」設計搶先看

2026台北跨年晚會首波卡司公布

師大旁不限時貓咪咖啡廳！

名古屋車站旁必逛百貨開箱！

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

熱門行程

最新新聞更多

隱藏老相館陪伴花蓮新城鄉超過70年！

「微醺大飯店」落腳高雄哈瑪星大樓

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人參加

玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包

「誠品角落」池上重現　創辦人吳清友紀念展開幕

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366