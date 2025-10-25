嘉義「沉浸式手作樂園」開幕　有巨型火雞肉飯扭蛋機、做玩偶便當

▲嘉義新開幕「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」有超巨大火雞肉飯扭蛋機。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

全台首間沉浸式「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」在嘉義民雄開幕啦！由KHTOY打造的全新手作品牌進駐旗下絨毛玩偶旗艦館內，主打「DIY充棉＋縫紉」的全流程體驗，讓粉絲親手為玩偶注入靈魂，即日起試營運，10月30日正式開幕。

KHTOY全新推出的「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」以明亮溫馨的空間設計，營造親子共學的療癒氛圍，現場共超過20款原創角色，包括「消波塊」、「三角錐」、「檳榔」以及嘉義限定「火雞肉飯」系列，遊客可體驗從充棉、縫合到完成作品的全流程，挑戰「手作玩偶」的樂趣。

▲▼民眾可以在此體驗手作玩偶。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

其中最受注目的「火雞肉飯」主題系列，還附有「小黃瓜」、「醃蘿蔔」等可愛配菜角色，將台灣味以萌系造型完美呈現。為呼應台式主題，店內特別設計「內用自助餐DIY體驗區」，讓遊客能親手「擺盤」出屬於自己的火雞肉飯便當，從雞腿、花椰菜到香菇，每個細節都充滿台灣小吃的溫度。

▲▼還有「外帶區」可以做自己的火雞肉飯玩偶便當。（圖／翻攝自KHTOY絨毛玩偶旗艦館臉書專頁）

想「外帶」的粉絲也可前往「外帶點餐區」，體驗劃單、結帳、取餐的真實流程。完成後還能將玩偶收納入透明外盒中，重現可愛版便當場景。

除了手作體驗外，「PON PON DIY絨毛玩偶手作店」也推出以火雞肉飯為主題的超巨大扭蛋機，萌度爆表，吸引粉絲排隊打卡，想要手作可愛玩偶可不能錯過這處新景點。

▲全台首座好想兔樂園開幕。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

此外，嘉義還有全台首座「好想兔海洋探險島」，園區佔地超過2000坪，結合療癒系國民IP「好想兔」，設有6大主題場域、20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，民眾還能順遊故宮南院、蒜頭糖廠。

好想兔海洋探險島坐落太保，是全台唯一將「好想兔」結合海洋探險故事的室內樂園。針對親子旅客，館內設計出分齡遊戲區，適合各年齡層小朋友盡情探索。

▲▼樂園內有各種遊樂設施與球池。

遊樂設施方面，「想兔海洋世界」區域打造小朋友最喜歡的大型球池與溜滑梯；「想兔家家酒」則提供多樣化服飾讓小朋友能變裝成王子與公主，還有互動球池、蹦蹦床、闖關遊戲，讓小朋友在療癒的IP好想兔與小賤狗陪伴下盡情放電。全室內的空間不管是任何天氣都能在這裡盡情玩樂。

▲▼還有大型溜滑梯、公仔讓小朋友盡情奔跑、玩耍。

好想兔海洋探險島即日起至11月10日推出五大限定活動，凡單筆消費滿1000元即可獲得摸彩券，並將於11月10日抽出30位幸運得主；消費滿700元可獲得限量「好想兔精美提袋」一只，數量有限送完為止。