全新「嵐山小火車」設計搶先看！落地窗景沉浸式賞楓　2027年上路

▲全新嵐山小火車設計示意圖。（圖／嵯峨野観光鉄道株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

京都嵐山小火車要換新裝了！嵯峨野觀光鐵道宣布，全新設計的嵯峨野列車將於2027年春季啟用，舊款列車則預計在2026年退役。新列車不僅沿用現在小火車的懷舊氛圍，更有露台式座位能環景式享受沿途風光。

▲全新嵐山小火車載客車廂示意圖。

現在的嵐山小火車已行駛超過30年，為了提供旅客全新體驗，嵯峨野觀光鐵道宣布推出全新列車，以「保津峽的溪谷之美」、「懷舊的舊山陰線火車旅程」以及「嵯峨野、嵐山間洗鍊的樸雅風情」為3大設計概念，讓旅客能以更沉浸的方式體驗峽谷四季風光。

▲大面窗景更能沉浸式感受嵐山風光。

全新的嵐山小火車共設有5節車廂，包括1節牽引車與4節載客車廂。載客車廂以低調的黑色為主色，並採用玻璃天窗與大片側窗，讓兩側景致成為移動壁畫，旅客可同時飽覽峽谷、山林與溪水景觀。

▲特別座位空間。

此外，在第四節車廂中部分區域將設計為特別空間，高質感的設計與「ㄇ」字型座位配置，盡覽周邊風景，並打造更私密、典雅的乘車體驗。新列車亦將配備支援中、英、日、韓四種語言的電子顯示系統，以因應日益增加的國際旅客。

