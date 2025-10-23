「燒肉界勞斯萊斯」插旗台中　東泉辣椒醬、麻薏變創意料理

▲米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」宣布插旗台中，10月29日正式開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

燒肉愛好者久等了！米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」宣布插旗台中，10月29日正式開幕，菜單與台北2家店差異不大，不過有針對在地特色，研發以東泉辣椒醬、麻薏入菜的創意料理。11月29日前，到店消費即每人贈送「海膽生牛肉脆餅」1份。

八和和牛燒肉專門店，堅持不屬於任何派系，只專注於燒肉，透過「和牛一頭買」的模式，引進A5等級、名列日本三大和牛之一的滋賀縣「近江牛」，將整隻和牛細分拆解為30多個部位，並將和牛融入生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品、主食等8大主題料理，精確展現和牛的細膩風味，故名「八和」，在網路上也有「燒肉界勞斯萊斯」的美譽。

▲八和台中店鄰近文心一路、惠文路。

▲1樓規劃L型吧台座位，以及半開放式卡座。

在開出創始店與敦北店後，創辦人陳彥豪2年前就有往台中發展的想法，只是一直找不到好的店面，直到今年初才找到適合的地點，鄰近文心一路、惠文路的台中店，採兩層樓空間規劃，1樓規劃L型吧台座位，以及半開放式卡座，2樓則採全包廂設計，提供各可容納4至10人的8間包廂，保障賓客用餐的隱密性。全店共可提供66席座位，整體空間更超過120坪。

隨著台中店的開幕，八和和牛燒肉信義安和店、敦北店也同步推出升級版菜單，其中最具代表性的「八和經典雙人套餐」延續經典，由本日和牛拼盤為主角，搭配「八和生牛肉手捲」、「八和金鑽燒」、「八和香米生牛肉」、「涮和牛牛肉湯」等品項。

▲套餐中的本日和牛拼盤。

▲八和生牛肉手捲。

▲八和金鑽燒。

拼盤中「本日和牛拼盤」進行重大改革，突破過去僅依油脂比例區分為「霜降」、「赤身」兩大類型，升級成為「脂味」、「肉味」與「風味」3大類別。脂味以肋眼、牛小排最具代表性，油花比例較低的肉味則是使用菲力、臀肉、內腿；而風味系肉品囊括牛肋條、笹肉及一級棒（臀肉上蓋）。

主廚亦會每日依照肉品狀況與整體風味，專業搭配羽下、芯芯、貝身、鯉魚管等不同部位，為賓客帶來變化的驚喜。

▲八和蟹茸燒。

八和和牛燒肉專門店也同步推出多款精緻餐點，新亮相的「八和蟹茸燒」是呈現「山海合一」設計哲學，以來自大海的松葉蟹為底，藉由清雅鮮甜奠定基礎，再堆砌當日精選的和牛部位增加豐潤的油脂感，最後再擺上油炸處理、香氣十足的日本舞菇。

▲八和香米生牛肉。

台中店也把日本和牛與在地元素融合，推出限定料理「八和香米生牛肉」、「麻薏生牛肉最中餅」。前者先將和牛生牛肉以油蔥調味，底層則是略帶微微焦香的酥炸米糕棒，再以香菜苗點綴，隨餐並附上東泉辣椒醬滴管，食用時把它擠在生牛肉上面，鹹甜微辣的醬香，突顯生牛肉鮮美。另道限定菜色「麻薏生牛肉最中餅」，則選用酥脆的日式最中餅作為外殼，集結和牛生牛肉、麻薏凍、鬆軟地瓜泥、酥炸吻仔魚乾等元素。

▲限量八和特製女王派。

同為新登場的「限量八和特製女王派」，則是向經典的威靈頓牛排致敬，以A5和牛菲力部位作為核心，結合西班牙伊比利豬、松露醬，以及特製發酵豆腐，創造出中西合璧的風味。

▲日本成吉思汗大黑屋10/24開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，10月24日開幕。餐廳跟日本一樣採用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉，單價260元起至750元，另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。（圖／記者黃士原攝）

大黑屋此次跨海登台，以不用飛北海道就能享受最道地的烤羊美味為目標，同樣使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。