加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

▲▼Klook舉辦加州迪士尼70週年快閃體驗。（圖／Klook提供）

▲Klook在光復節連假三天在台北信義區舉辦加州迪士尼70週年快閃體驗。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／台北報導

今年適逢加州迪士尼滿70周年，旅遊電商Klook與加州迪士尼合作推出快閃體驗，10月24日至26日光復節連假期間，夢幻迪士尼城堡、巨型慶生蛋糕空降台北信義微風松高前廣場，粉絲不僅可以體驗迪士尼拍貼機，現場完成指定3大任務，還能參加抽獎，有機會把星宇航空直飛安大略機票住宿帶回家。

▲▼Klook舉辦加州迪士尼70週年快閃體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼加州迪士尼樂園空降台北信義區，可以拍照打卡、闖關抽獎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Klook舉辦加州迪士尼70週年快閃體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

適逢今年為加州迪士尼樂園滿70歲，Klook在此次光復節連假連續三天，將加州迪士尼搬到台北信義區。現場設置5大主題區域，從歡樂城堡、巨型慶生蛋糕、迪士尼拍貼機、行動車和闖關活動都有，粉絲可和穿著70周年限定服飾的米奇、米妮造景拍照打卡。

▲▼Klook舉辦加州迪士尼70週年快閃體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有迪士尼拍貼機。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Klook舉辦加州迪士尼70週年快閃體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

而迪士尼拍貼機則推出70周年限定夢幻邊框拍貼機，現場也將發放迪士尼主題氣球。三天快閃活動期間，只要在現場完成3大指定任務，集滿3張造型小卡，就能參加抽獎。獎項包括70周年限定米奇與好朋友玩偶、耳朵髮箍、馬克杯、迪士尼Munchlings等系列，每日限量100份、每人僅限抽獎。

▲▼Klook舉辦加州迪士尼70週年快閃體驗。（圖／Klook提供）

▲還能抽星宇航空直飛安大略機票。（圖／Klook提供）

此外，於現場在Klook購買加州迪士尼樂園門票，滿1萬元即享92折優惠，最高折抵1000元。此外，下單再送4大超值好禮，包括美國租車9折優惠碼、美國7天吃到飽eSIM、70周年限量周邊商品，還有星宇航空美國來回機票與加州迪士尼樂園抽獎資格。

▲▼美國旅遊，美國機場示意圖，美國安檢，芝加哥歐海爾國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台美航點不斷拓，帶動旅遊熱潮。（圖／記者蔡玟君攝）

近年隨著台美直航選擇越來越多，也帶動赴美旅遊人次成長，根據交通部觀光署數據顯示，今年1至7月台灣赴美人次與2024年相比成長6%。美國旅遊推展協會也指出赴美人次截至7月高達24萬9千人次，位居全球第19大國，加之陸續成長的航班運能，以及各種國際賽事與節慶的包裝題材，台灣赴美旅遊長期潛力仍驚人。

Klook台灣行銷副總監陳思穎表示，根據Klook數據，觀察到今年7月至9月，美國綜合所有產品預訂量與2024年同期相比增加兩倍，其中預訂量成長倍數最快的是eSIM、樂園和租車。

▲▼美國奧蘭多迪士尼好萊塢影城星際大戰：銀河邊緣園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國迪士尼「星際大戰：銀河邊緣」園區。（示意圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼好萊塢影城星際大戰：銀河邊緣園區。（圖／記者蔡玟君攝）

陳思穎指出成長的可能原因有4點，首先觀察到從去年下半年起，更多旅客選擇踏出亞洲，前往歐美、紐西蘭等國家，完成一生一次的夢想清單。其次，對許多人來說，飛長程線會先以經典行程為主，等到去一兩次後，才會拓展至新的小眾地點，加上中長程線多半是三五好友或親人一起前往，因此帶動上述商品銷售。

第四，樂園仍是台灣人最喜歡的旅遊體驗行程，加州迪士尼就擁有「夢想清單」、「經典行程」、「樂園體驗」、「適合各年齡層」等優勢，因此今年預訂量與去年同期相比成長兩倍。

