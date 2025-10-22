ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全越南唯一「龍騰碧珠洞」開箱！16米高岩洞內大啖龍蝦、看表演

▲北越下龍灣的「龍騰碧珠洞」，融合洞穴實景匯演與頂級美饌，為全越南首創，今年6月正式亮相。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越下龍灣的「龍騰碧珠洞」融合洞穴實景匯演與頂級美饌，今年6月正式對外開放。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／越南報導

你可曾在天然石灰岩洞穴內用過餐？位於北越下龍灣的「龍騰碧珠洞」，融合洞穴實景匯演與頂級美饌，為全越南首創，今年6月正式亮相。《ETtoday新聞雲》特別親睹現場，一揭其神秘魅力。

▲「龍騰碧珠洞」融合洞穴實景匯演與頂級美饌，目前為全越南首創。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「龍騰碧珠洞」融合洞穴實景匯演與頂級美饌，目前為全越南首創。（圖／記者彭懷玉攝）

「龍騰碧珠洞」位於廣寧省錦普市，從下龍灣往北約40分鐘車程，是一座擁有1億5千萬年歷史的天然石灰岩洞穴，近16公尺高、占地4,000平方公尺，光是步行其中，就能臣服於大自然的神奇魅力。

▲洞內舖設地板及燈光，燈束投射在石柱與鐘乳石上，營造出華麗繽紛的氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲洞內舖設地板及燈光，燈束投射在石柱與鐘乳石上，營造出華麗繽紛的氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）

為讓旅客安全進入這座富有「龍」傳說的洞穴，特別舖設地板及燈光，燈束投射在石柱與鐘乳石上，營造出華麗繽紛的氛圍，猶如身在海底龍宮；並在洞穴開闊處架起舞台、鋪設餐桌，讓旅客免於摸黑，清楚欣賞龍騰碧珠洞的神聖傳說。

▲洞穴開闊處架起舞台、鋪設餐桌，讓旅客免於摸黑，清楚欣賞龍騰碧珠洞的神聖傳說。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼洞穴開闊處架起舞台、鋪設餐桌，讓旅客免於摸黑，清楚欣賞龍騰碧珠洞的神聖傳說。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越下龍灣的「龍騰碧珠洞」，融合洞穴實景匯演與頂級美饌，為全越南首創，今年6月正式亮相,下龍灣旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

沉浸式實境歌舞秀「聖珠再現」6月甫上映，以傳統音樂、當代舞蹈與3D投影技術相互交織，帶領觀眾回溯至越南的傳說時代。而廣寧省的故事透過五個篇章：從「山脈的誕生」、「海洋的活力」、「智慧的火焰」、「神聖的靈能」，到最終章「龍珠」，將地、水、火元素結合神聖力量，為45分鐘匯演畫下完美句點。

▲「聖珠再現」6月甫上映，以傳統音樂、當代舞蹈與3D投影技術相互交織，帶觀眾回溯至越南的傳說時代。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「聖珠再現」6月甫上映，以傳統音樂、當代舞蹈與3D投影技術相互交織，帶觀眾回溯至越南的傳說時代。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越下龍灣的「龍騰碧珠洞」，融合洞穴實景匯演與頂級美饌，為全越南首創，今年6月正式亮相,下龍灣旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

欣賞完表演，旅客接著品嘗融合在地食材製作的套餐，由手工麵包和前菜「香烹鮮蝦佐酪梨沙拉與芒果莎莎醬」開序曲，再以松露南瓜濃湯暖胃，雙主餐「花生奶油焗烤芽莊龍蝦佐海鮮香醬通心粉」選用深海龍蝦佐香草義大利麵；「慢燉香草牛肋排佐火焰羽衣甘藍與馬鈴薯泥」肉質香嫩多汁，口感多層次。而甜點「龍珠茶凍佐金桃醬」以烏龍茶凍點綴上金箔，為洞穴晚宴增添甜蜜滋味，在光影的陪襯下，每道料理更宛如藝術品，讓人回味再三。

▲雙主餐「花生奶油焗烤芽莊龍蝦佐海鮮香醬通心粉」、「慢燉香草牛肋排佐火焰羽衣甘藍與馬鈴薯泥」一次享用。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雙主餐「花生奶油焗烤芽莊龍蝦佐海鮮香醬通心粉」、「慢燉香草牛肋排佐火焰羽衣甘藍與馬鈴薯泥」一次享用。（圖／記者彭懷玉攝）

值得注意的是，「龍騰碧珠洞」內的空氣自然流動，涼爽不悶熱，但部分區域偶爾有滴水的情形，現場貼心備有雨傘能遮擋。另外，由於「龍騰碧珠洞」自由行旅客較難抵達，若有興趣的民眾，不妨參考品冠旅遊的北越5日行程。

關鍵字： 越南旅遊 下龍灣旅遊 國外特色 龍騰碧珠洞 東南亞旅遊 亞洲旅遊 洞穴用餐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【裝高血壓閃兵】修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰移送抵新北檢

