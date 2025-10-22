ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日本2座新樂園明年開！富士山下和角落生物互動　走進寶可夢森林

▲▼San-x樂園。（圖／サンエックス株式会社提供）

▲San-x樂園將於明年開幕。（圖／サンエックス株式会社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本明年又有許多新樂園將開幕！全球首座寶可夢樂園預計明年春天開幕之外，現在超人氣角色品牌「San-X」也宣布，將於明年在富士急樂園（Fuji-Q Highland）打造全新常設主題「San-X主題樂園（暫稱）」，讓旅客能與拉拉熊、角落生物互動，還有各種可愛打卡點，感受超療癒的「San-X 宇宙」。

San-X主題樂園以「角色 × 療癒 × 遊樂園 ＝『可愛』的化學反應」為概念，結合 San-X 旗下多款人氣角色，包括 「懶懶熊」、「角落生物」 等超人氣角色。

▲▼富士急樂園，富士急高園樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲富士急樂園示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

園區內不僅設有能與角色互動的遊樂設施，還能體驗沉浸式餐飲、拍照打卡點與限定週邊商品，讓人從早玩到晚、從外觀到味覺都充滿療癒感。此外，園區未來也將定期舉辦 周年慶活動、新角色登場、電影合作特展 等期間限定企劃，讓遊客每次造訪都有全新驚喜。

富士急樂園坐落於可眺望富士山的絕美地點，此次新園區的關鍵視覺，也以富士山為背景，描繪 San-X 角色們在樂園中迎接遊客的可愛場景。

▲▼寶可夢樂園寶可夢訓練中心。（圖／翻攝自X／@PokeParkKANTOjp）

▲寶可夢樂園內的寶可夢訓練中心建築曝光。（圖／翻攝自X／@PokeParkKANTOjp

此外，全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO」將於明天春天正式開幕，地點就在位於東京近郊的「讀賣樂園」。PokéPark KANTO官方X近日也公布園區內草紗鎮中的寶可夢中心建築紅色外觀一景，讓粉絲超期待。

由The Pokémon Company規劃的全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO」占地約2.6公頃，距離東京市區車程約40分鐘，門票預計於今年秋天販售。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲寶可夢樂園「PokéPark KANTO」將於明年春天開幕。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲草紗鎮。（圖／The Pokémon Company提供）

「PokéPark KANTO」是一座結合森林與城市場景的主題樂園，有超過600隻寶可夢在此棲息，讓訓練家們能夠親身體驗寶可夢世界觀。近日曝光的樂園設施一景，就是位於園內的「草紗鎮」，鎮上設有寶可夢中心、友好商店、道館以及齊聚各種周邊商品的「訓練家市集」，並定期舉辦迎賓會、遊行表演，還有兩項互動式遊樂設施可以體驗。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢樂園內的「寶可夢森林」。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

園內另一亮點就是「寶可夢森林」，森林全長約500公尺，擁有高低起伏的地形與蜿蜒山路，模擬出寶可夢棲息的自然環境。訓練家們可以在草叢、隧道等地仔細觀察寶可夢們互動、對戰、採集樹果等日常行為，有些體型巨大、藏身林間的寶可夢，也為遊客帶來探索的驚喜。

關鍵字： 日本旅遊 關東旅遊 San-X 角落生物 懶懶熊 亞洲旅遊 國外特色系列 寶可夢樂園

