ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

燕子口堰塞湖暫未擴大　太魯閣高山地區明起部分開放

▲▼燕子口堰塞湖目前湖水面積為10.5公頃，蓄水量為175萬噸。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲太魯閣國家公園管理處指出，燕子口堰塞湖目前暫時沒有擴大跡象。（圖／花蓮分署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

受到燕子口堰塞湖及高山地區天候因素影響，太魯閣國家公園日前全面封閉，被網友罵翻天。今（22日）太管處宣布，經過相關單位評估，堰塞湖暫時沒有擴大的跡象，明（23日）起開放部分高山地區。

太管處表示，燕子口堰塞湖壩體的岩石主要為大理岩，且多為塊狀，已出現滲流現象，湖水亦持續從靳珩隧道回流至立霧溪，林保署將持續處理降挖。

▲▼合歡主峰與東峰。（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

▲太魯閣國家公園將開放部份高山地區。上圖為合歡主峰與東峰。（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

依據中央氣象署預測與近日觀察，太魯閣山區降雨可望趨緩，因此高山地區將自10月23日起重新開放，也恢復南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請，但奇萊主、北峰路線將執行奇萊山屋吊掛作業及工程施作；奇萊東稜路線則因出口鄰近天祥以東的堰塞湖警戒區，因此暫不開放。

至於合歡山、崇德、大清水、太魯閣臺地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等，也將同步開放。另堰塞湖雖沒有明顯擴大，但危機尚未解除，呼籲民眾切勿靠近警戒區域，維護自身安全。

太管處強調，由於降雨過後山區土石含水量高，須注意道路或步道邊坡之穩定性，且近期台灣東北部及花蓮山區仍有降雨預報，特別提醒民眾，從事登山活動裝備及體能缺一不可，也請隨時關注氣象預報，做好風險控管，負責任登山，留意自身安全，開心出遊平安歸。

關鍵字： 花蓮旅遊 太魯閣國家公園 燕子口堰塞湖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

推薦閱讀

太魯閣高山地區明起部分開放

太魯閣高山地區明起部分開放

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

五桐號聯名Care Bears一次看

五桐號聯名Care Bears一次看

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

大屯自然公園整修後重新開放

大屯自然公園整修後重新開放

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

福容、福華「聯合住宿券」18折起

福容、福華「聯合住宿券」18折起

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

10盎司肋眼牛排999元開吃

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

手搖飲買1送1優惠

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

太魯閣高山地區明起部分開放

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

五桐號聯名Care Bears一次看

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

大屯自然公園整修後重新開放

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366